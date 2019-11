Planean parque para sexo libre

La Haya / EL PAÍS

Visitado por 10 millones de turistas al año, el parque Vondel de Ámsterdam no es sólo el más popular de la ciudad. De aprobarse los planes del Ayuntamiento, será, a partir del próximo verano, también un lugar seguro para mantener relaciones sexuales. El Consistorio ha decidido no penalizar a las personas que practiquen sexo en este jardín. Eso sí, sólo cuando el sol se ponga.



Con un gran estanque, carriles para bicis y patinadores, zonas para pasear al perro y mucho césped, el recinto atrae desde hace años a miembros de la comunidad gay en busca de pareja. Mantener relaciones sexuales al aire libre merece una multa en Holanda. Pero al abrigo de la oscuridad, las cosas son distintas.



La misma guardia urbana que puede amonestar a las parejas por el día, no suele hacerlo de noche. Vista la situación, y en un gesto de pragmatismo, el Ayuntamiento ha decidido incluir la despenalización de esa actividad en la nueva regulación que planea para el jardín.



Respetar a menores

La medida tendrá condiciones. ‘No podrán salir del perímetro de la rosaleda, que está hacia el centro, ni dejar basuras. Trasladarse a zonas donde juegan a otras horas los menores estará también prohibido. Y si hacen demasiado ruido y son vistos, se les podrá echar’, dicen los portavoces municipales.



Con conciertos, teatro infantil, meriendas y fiestas de todo tipo, el parque Vondel es uno de los más aprovechados de la capital holandesa. Es, además, una zona de paso que une el centro con el oeste de la ciudad, y lleva al Museo Van Gogh y el Rijksmuseum. Por eso nunca cierra. ‘No se trata sólo del sexo. Las normas afectarán a todos los usuarios del Vondel. Los que dejen el perro suelto molestando a ciclistas o a los niños tendrán que atenerse a las sanciones pertinentes’, señalaban anoche en el Ayuntamiento.



El plan ha sido ideado por el concejal Paul van Grieken, del partido Verde, deseoso de regular las actividades que ‘de verdad incomoden a los vecinos, como la suelta de mascotas’.



Lista para analizar la nueva normativa con todos los grupos involucrados --desde la Federación Ciclista a los dueños de restaurantes y chiringuitos--, la comunidad gay ha manifestado una ‘cautelosa satisfacción’. Esperan no ser importunados por los agentes si hacen gala de civismo.