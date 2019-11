La utilización de las aceras como estacionamientos de vehículos está provocando problemas a las personas con capacidades diferentes, principalmente a los ciegos, quienes son expuestos al peligro cuando tienen que bajarse a las calles para “sortear” los vehículos estacionados sobre las aceras.



Pero también la colocación de los postes de energía eléctrica o teléfonos, y hasta los cables de energía sobre la acera son otro peligro, confirmó Alicia Palacios, Directora del Centro de Formación Educativa Cultural para Personas Ciegas.



La mayoría de establecimientos comerciales en puntos como Altamira, Colonia Centroamérica y sobre la pista del paso a desnivel de la Centroamérica hacia Metrocentro, han ocupado las aceras como estacionamientos, obligando a las personas a tener que caminar sobre la calle con el peligro de ser atropelladas.



Barreras arquitectónicas

Según Palacios, otro problema son los portones, muchos de los cuales permanecen abiertos, y cuando una persona ciega camina sobre la acera, se estrella contra el obstáculo, lesionándose. “Managua es una ciudad que no está diseñada para las personas con discapacidad, aún no se han eliminado las barreras arquitectónicas”, lamentó.



Piden reactivar semáforo

Palacios aseguró que el semáforo especial para personas ciegas, donado por la Fundación Buena Esperanza, y colocado frente a la sede de la Biblioteca para Ciegos, en el kilómetro 4 y medio de la carretera a Masaya, se encuentra desactivado desde hace varios años.



“Teníamos ese semáforo especial, pero está desactivado, no suena y no puede ser usado por los no videntes”, se quejó Palacios.



Los no videntes celebraron el hecho que el 10 por ciento de los 350 buses que se comprarán a México deberán estar dotados con dispositivos especiales para las personas con capacidades diferentes.



El Ministerio de Transporte e Infraestructura dispuso que de los 350 buses, 35 deben estar dotados con ascensores para sillas de ruedas y de espacios en el interior para que puedan sentarse los no videntes.