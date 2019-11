Entre las playas y la reflexión

La conmemoración de la Semana Mayor de la comunidad católica dio inició ayer Domingo de Ramos con la procesión que replica el ingreso de Jesús a Jerusalén, conocida popularmente como “Procesión de la Burrita”.



La Catedral de Managua estaba completamente llena de personas de todas las edades que trataban de encontrar un sitio ideal para participar en la Eucaristía, sin embargo, el calor y el poco audio en el lugar no permitían a todos escuchar la lectura que desde el púlpito hacía monseñor Leopoldo Brenes.



Tampoco abonaba a la participación de la feligresía la gran cantidad de vendedores ambulantes que colmaron los pasillos de la Catedral, comercializando desde agua para calmar la sed hasta juguetes, como unos clavos con gasa y sangre artificial incluida, que quienes compraban se colocaban por separado en ambos lados de la mano para asemejar aquellos con los que sufrió Jesús en la cruz.



Buscando techo

En las afueras se encontraba una kermés en la cual, las integrantes de la Asociación “Sangre de Cristo”, vendía asados y vigorón para recolectar fondos para la construcción de la Capilla en el hospital siquiátrico.



Al ser abordadas las señoras manifestaron que la construcción de la Capilla no ha podido ser concluida por falta de dinero, y es que lo poco que habían colectado de inició no dio abasto debido a las alzas en los materiales para la construcción.



“Ahorita queremos reunir por lo menos lo del zinc para ponerlo y que no se dañen las paredes que se levantaron, nos hace falta todo: hay que ponerle bancas, el piso, pero estamos haciendo el esfuerzo y ojalá esta Semana Santa toque algunos corazones y podamos contar con ayuda”, manifestaron las señoras.



A misa

Al consultar a algunas personas que asistieron a la Catedral qué harían durante la Semana Santa, la respuesta común fue que guardarían las fiestas tal como manda la Iglesia.



La señora María Isabel Villanueva declaró que la Semana Santa debe ser respetada, y cada católico debe recordar con sus actos y acciones las palabras y obra del Señor Jesucristo.



“Cristo entró triunfante a Jerusalén y nos reunimos para rendirle tributo, en el resto de la Semana Santa guardamos jueves y viernes y participamos en la vigilia pascual el sábado. Ésta es una semana importante para nuestra fe, pues recordamos el amor de Dios por nosotros al permitir el sacrificio de su hijo, y todo católico debe respetar ese sacrificio y honrarlo asistiendo a la iglesia”, expresó la señora Villanueva.



El señor Francisco Hernández declaró que en su hogar lo primero es Dios y la Iglesia, razón por la cual no van a ningún balneario. “No es posible que dejemos a Dios de último, por eso no vamos al mar, sólo venimos a misa”, comentó el señor Hernández.



Joaquín Montes, de 19 años, comentó que durante la Semana Santa estará trabajando, y cuando tenga libre asistirá junto a su familia a misa. “En mi casa no salimos al mar en esta semana porque es una semana de respeto. Al mar podemos ir en cualquier otra época del año”, dijo.



Sin embargo otros feligreses como Delia Carvajal señalaron que ahora muchas personas estarán presentes en las iglesias debido a la crisis económica, pues no hay dinero para ir a ningún balneario.



“La situación económica está difícil para salir de Managua, así que es mejor venir a la iglesia a pedirle a Dios que nos dé fortaleza y salud para poder trabajar y salir adelante, y que ilumine a quienes nos gobiernan para que solucionen esta crisis”, señalo la señora Carvajal.



Conservando tradición

Por su parte, el mexicano José de Jesús González Valadez reconoció que tanto en Nicaragua como en México se conservan las tradiciones y la devoción de los católicos.



“Estoy en Nicaragua por trabajo y no quise perder la oportunidad de asistir a la misa, y fue muy grato para mí ver que, al igual que en mi país, las personas son muy respetuosas de las festividades religiosas y conservan las tradiciones y el respeto, sobre todo por los días jueves, viernes y sábado, que son --a mi parecer-- los más importantes de esta festividad”, concluyó.