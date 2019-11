Chávez, Uribe y Ortega acuerdan reunión para tratar conflicto marítimo

El presidente venezolano Hugo Chávez informó este domingo que acordó con su par colombiano Alvaro Uribe y su par nicaragüense Daniel Ortega reunirse en lugar y fecha a confirmar, para tratar la delimitación de una frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.



"Ayer (sábado) volví a llamar a Uribe (...) y a Daniel Ortega, incluso Uribe aceptó reunirse conmigo y con Ortega, los tres solos en algún punto de esa patria grande, para que hablemos porque allá tienen un problema ahora adicional que es un problema viejo de las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua", dijo Chávez en su programa dominical de radio y TV.



Nicaragua reestableció relaciones diplomáticas con Colombia el miércoles, luego de romperlas el 7 de marzo en solidaridad con Ecuador, tras un ataque colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.



La medida también obedeció a que Colombia no reconoce un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre su disputa marítima en el mar Caribe.



En diciembre, atendiendo a una demanda del gobierno nicaragüense, la CIJ se declaró competente para juzgar la delimitación de una frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.



Sin embargo, la CIJ admitió no tener jurisdicción sobre la soberanía de tres islas del archipiélago de San Andrés, que en virtud de un tratado de 1928 pertenecen a Colombia y que Nicaragua reclamaba como suyos.



A partir de entonces, Ortega ha dicho en varias oportunidades que mientras la Corte no delimite sus fronteras, su país tiene derecho a pescar en la zona en disputa.



El gobierno colombiano sostiene que mientras la CIJ "resuelve el tema de la delimitación marítima que hoy la establece el Meridiano 82, se mantiene su statu quo que ha estado vigente por decenas de años".