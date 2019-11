Guerra total a Nicho

Los organizadores de la protesta que mantienen secuestrado el basurero municipal de La Chureca, se tomaron ayer el plantel de Nindirí, donde se estaban depositando los desechos de Managua, y anunciaron que igualmente asaltarán el basurero de Tipitapa, para doblarle el brazo al alcalde de Managua, Dionisio Marenco.



En horas de la mañana de ayer, dos buses con unas 35 personas se presentaron al plantel municipal de Nindirí con carteles en contra de la Alcaldía de Managua. Se apostaron en la calle de ingreso al basurero, y anunciaron que desde entonces el vertedero “estaba tomado”.



Narváez dijo que la “toma” contó con el aval de la municipalidad de Nindirí, situación que fue negada por el edil de ese municipio de Masaya, Carlos Rommel Aguilera, quien dijo que la única vez que el Concejo trató ese tema fue cuando decidieron abrirle las puertas al alcalde Marenco para que depositara la basura de Managua en ese lugar, para mientras terminaba la crisis de La Chureca.





Población no importa

Según David Narváez, promotor de la protesta en La Chureca, y dirigente del Movimiento Comunal, el asalto al basurero municipal es parte de la anunciada medida de presión contra el alcalde, para obligarlo a firmar un acuerdo de aumento a los operadores de los camiones recolectores, y así evitar que éstos seleccionen el material reciclable que viene dentro de los desechos.



De acuerdo con Narváez, los trabajadores se quejan de que los obreros de la municipalidad los están dejando “en la quiebra”, al dejar únicamente vidrios y plásticos dentro de la basura que llega al vertedero.



La protesta impidió por una semana que los camiones recolectores pudieran extraer la basura y depositarla en el basurero, por lo cual más de cinco mil toneladas de basura se acumularon en Managua y pusieron en peligro la salud de la población, según advirtieron las autoridades del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Prevención de Desastres.



“Nosotros lo anunciamos y lo estamos cumpliendo”, dijo Narváez, quien también señaló que hoy los trabajadores de La Chureca saldrán a protestar frente a algunos medios de comunicación, principalmente contra EL NUEVO DIARIO y La Prensa, para luego realizar mítines y plantones en las principales avenidas y rotondas de la capital.





Van contra Tipitapa

“Si eso no conmueve al alcalde Marenco, ya estamos organizando y moviendo a la gente para caerle al basurero de Tipitapa el miércoles, vamos a ver qué va a hacer el alcalde Marenco”, advirtió el promotor de la protesta.



La información sobre el cierre del basurero de Nindirí fue confirmada por el director de Limpieza Pública de la alcaldía de Managua, Ulrich Schilz, quien expresó que el retiro de los camiones con basura de Nindirí “será temporal”.



“Ese será un cierre temporal, yo retiré los camiones y a los obreros para evitar la violencia, pero no estaremos de brazos cruzados, y vamos a seguir llegando a ver quién se rinde primero, o ellos boicoteando nuestro trabajo, o nosotros realizando nuestra labor a favor de Managua”, expresó airado el funcionario municipal.



El alcalde Marenco anunció el fin de semana pasado que convocará a sesión extraordinaria del Concejo el lunes después de Semana Santa, para tratar de solucionar la crisis que ya lleva 18 días, mientras tanto, él seguía limpiando la ciudad inundada de basura tras quince días de paro del basurero municipal.





Se advierte guerra…

El edil de Managua ha denunciado que detrás de la protesta están elementos de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que quieren perjudicar su labor después de que éste criticara decisiones del presidente de Nicaragua y Secretario General del FSLN, Daniel Ortega.



La toma del basurero de Nindirí no fue del agrado entre cientos de trabajadores informales del lugar.



Según fuentes de la comuna de Nindirí, los “pepenadores” de ese lugar estaban indignados por la medida ordenada desde Managua, y se estaban organizando para “repeler” el secuestro del plantel.



Igual situación se conoció ayer en Tipitapa, luego de que se anunciara la próxima toma de ese basurero municipal.



“Si ellos no quieren trabajar es problemas de ellos allá en Managua, pero que aquí no intenten meterse, porque no vamos a dejar de comer para darle gusto a un poco de jodidos vagos”, dijo José Horacio Aguirre, recolector de basura de Tipitapa.





Recolectores acusan al FSLN

Dos recolectoras de desechos de La Chureca denunciaron ayer que el jefe de la bancada del FSLN en el Concejo, Edgardo Cuarezma, dirigentes del Movimiento Comunal y el FNT, están llevándole alimentación a los que boicotean la recolección de basura en Managua.



Ramona López, de 50 años, quien se identificó con su cédula como residente del barrio La Chureca, dijo a EL NUEVO DIARIO que Maritza Salgado es la que garantiza la comida a los boicoteadores por parte del Movimiento Comunal.



Doña Ramona, quien tiene 20 años de vivir dentro de La Chureca, aseguró que las personas que bloquean el ingreso de las recolectoras de basura “no son de La Chureca, y cualquiera puede comprobarlo con sólo pedirles sus respectivas cédulas de identidad”.





Hambre en la Chureca

Dijo que la acción de boicot “está afectando a las 189 familias que vivimos dentro de La Chureca, y los que están en el tranque no son del basurero, porque ahí vas a ver gente del Rafael Rivas, de Ciudad Sandino, de Nueva Vida. Son churequeros, pero los legítimos churequeros somos nosotros, los que vivimos dentro del basurero”.



“A ellos (los boicoteadores) les ponen arroz, frijoles y hasta plata, y nosotros adentro nos estamos muriendo de hambre”, dijo doña Ramona, quien invitó a los medios de comunicación a no limitarse sólo a entrevistar a los boicoteadores, sino a la gente que vive adentro del vertedero.



Dijo doña Ramona que el puesto de Enabás que funciona dentro de La Chureca no los está abasteciendo, “porque dicen que mientras no quiten el tranque no nos llevarán la comida”, porque los que están afuera están comiendo con la bolsa de las organizaciones y partidos que los promocionan, pero los que estamos adentro no tenemos nada que comer”.



Cándida Pérez, de 60 años, otra de las personas que viven dentro de La Chureca dijo: “Yo miré que la Martiza Salgado llegó con una gran camionetona y sacó unas cosas grandes (granos básicos).



“Una persona me dijo: ‘Ahí están regalando (comida)’. Aja, le dije, y me fui a asomar, pero me dijeron: ‘No, eso es sólo para ellos’ (los que están boicoteando la recolección de basura en Managua).



“Después llegó Edgardo Cuaresma, quien les llevó (a los boicoteadores) sacos de arroz y de frijoles, donde hacen unos grandes peroles de comida, y “cuando esa comida sobra, ¿usted cree que la regalan a la gente que vive dentro de La Chureca? No, la sacan para la pista y se la llevan para sus casas”.



Ambas señoras ayer se reunieron con el director de limpieza pública de la Alcaldía de Managua, Ulrich Schliz, a quien le manifestaron su preocupación sobre las familias que viven dentro del basurero --los churequeros tradicionales--, quienes se están muriendo de hambre con el paro de labores.



Ayer funcionaron 35 recolectoras de basura, y a partir de hoy entran a operar las 10 unidades nuevas donadas por el gobierno de Italia.