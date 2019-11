Cae otro de la masacre de policías

Una botella de gaseosa de litro y medio llevó a la captura de uno de los supuestos asesinos participantes en la más dramática expresión del crimen organizado en Nicaragua: la masacre de los cuatro policías de Bluefields en 2004.



No hay crimen perfecto. El colombiano Luis Alfonso Pineda Cadavid se tomaba presumiblemente una Coca Cola mientras el resto de los sicarios degollaban a los agentes policiales Juan José Fúnez, Johnny Dometz Henry, Ruth González García y Róger Ernesto Villachica.



Precisamente, esa bebida es la principal evidencia que hay en su contra, pues su huella coincide con la del envase de gaseosa encontrada en la escena del crimen.





Estaba en casa de Delvin Jirón

Además, Pineda Cadavid fue capturado en la casa de la ex esposa de Delvin Jirón, el único condenado por este caso.



“El resultado de la comparación dactiloscópica de tarjeta pentadactilar del detenido Pineda Cadavid, con fragmento de huella dérmica revelada y extraída de envase plástico de litro y medio de Coca Cola, en la escena del asesinato múltiple, registrado el cuatro de abril de 2004, en la delegación policial de Bluefields, son coincidentes con las del dedo anular de la mano izquierda del detenido”, dice el resultado del laboratorio de Criminalística.



“Por los sistemas de información de la Policía supimos que este sujeto había ingresado de forma ilegal y que tenía que ver con la muerte de los compañeros. Lo buscamos, lo rastreamos, y fue encontrado en casa de la ex esposa del ex policía Delvin Jirón, Dora García Gutiérrez”, dijo el Subdirector de la Policía, comisionado general Carlos Palacios.



“Se verificó, y la persona ésta se encontraba ilegal en el país, se lo entregamos a Migración y Extranjería, como la ley manda, pero tomamos sus impresiones dactilares y las pasamos a comparación con el Laboratorio Central de Criminalística con las huellas que nosotros teníamos en archivo con el caso de Bluefields, y logramos demostrar que este sujeto participó en el hecho, como teníamos información”, agregó.



Palacios expresó que no hay duda de la participación del detenido en el crimen en contra de los compañeros policías.





Conferencia con el fiscal

El jefe policial se refirió al tema durante una conferencia en la que participó el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, quien anunció que la acusación contra Pineda Cadavid sería presentada ayer mismo, por el delito de asesinato atroz en perjuicio de los cuatro agentes del orden.



“Fue comprobado a través de las huellas digitales, que están en la botella de gaseosa, que él era uno de los directores de la masacre, que aunque él no fue el carnicero, era quien tenía el AK en la mano”, sostuvo.



Centeno Gómez explicó que este sujeto participó en la masacre, intimidando a los oficiales con un AK, el cual fue encontrado en la vivienda de los hermanos Marcos, Miguel y José Thomas Reñazco Padilla.



La madrugada del martes 4 de mayo de 2004, un grupo de sicarios irrumpió en la delegación policial de Bluefields, y asesinó a puñaladas a los oficiales Juan José Fúnez, Ruth González, Johnny Dometz, quienes se encontraban de turno al momento del ataque.



En el hecho sobrevivió la policía Ana Estela Valderrama, quien resultó gravemente herida, y, a la postre, se convirtió en la testigo clave, al reconocer al antiguo agente antidroga Delvin Jirón Gutiérrez como uno de los autores materiales del magnicidio.



A mediados de 2006 --dos años después de la masacre--, se realizó el juicio de la banda denominada “Los Reñazco”, conformada por tres hermanos que fueron acusados de haber facilitado la movilización de los sicarios colombianos, antes y después de la matanza.



El jurado de conciencia declaró no culpables a los Reñazco, y después se entregó a las autoridades a Delvin Jirón, quien fue llevado a juicio, acusado de colaboración necesaria en la masacre de los policías. La condena que recibió fueron 30 años de cárcel.



Recientemente, la Policía de la RAAS descubrió otro plan orquestado por narcotraficantes colombianos que tenían el objetivo de tomarse la misma central policial, para liberar a dos capos que guardaban prisión en esa unidad.





Abortado otro plan siniestro

Según las autoridades, en este nuevo plan la mafia ya tenía reclutados a tres policías y a un civil, para ejecutar el operativo que también contemplaba el secuestro y el asesinato de algunas autoridades.



El Fiscal Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAS, Gerardo Suárez, informó que en un operativo de rutina realizado el fin de semana en el barrio Pancasán, de Bluefields, en la vivienda de Dora María García, encontraron a un ciudadano que despertó sospechas por su acento.



Suárez manifestó que Pineda Cadavid fue remitido a la delegación de Migración y Extranjería, pero a él (Suárez) se le ocurrió indagar en la Dirección de Crimen Organizado del Ministerio Público, donde descubrieron que las huellas digitales del investigado correspondían a uno de los sicarios que participaron en la matanza.



Suárez refirió que Pineda Cadavid se encargó de amordazar a los oficiales, y después fue a desconectar los teléfonos, cuando vio una botella de gaseosa de la que tomó un sorbo, y sus huellas quedaron impresas en el envase.



Suárez indicó que ayer acusaron a Pineda Cadavid ante el juez de audiencias de Bluefields, Martín Henríquez Sotelo, por los delitos de coautor de asesinato atroz y homicidio frustrado.