Negociación a contrarreloj en la OEA

WASHINGTON / AFP

Los cancilleres de las Américas reunidos en Washington este lunes, buscaban a contrarreloj alcanzar un consenso sobre una resolución acerca de la crisis entre Ecuador y Colombia, intentando evitar un fracaso de su asamblea consultiva.



El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, convocó anoche a sala a los cancilleres asistentes para informarles que, en los trabajos de una comisión que busca consensuar el texto de una resolución sobre la crisis, aún no hay acuerdo sobre media docena de puntos.



"Estamos trabajando para que la OEA esté a la altura del reto histórico", declaró el canciller venezolano, Nicolás Maduro, a periodistas. Pero "a la hora que estamos declarando esto, todavía no se logra un acuerdo", explicó, más de tres horas después del inicio de la cita extraordinaria de ministros en la capital estadounidense.



"Nosotros estamos a la espera, entonces, de decir nuestras verdades en el debate cuando se abra", advirtió Maduro, consultado sobre la posibilidad de que no se logre un acuerdo para un pronunciamiento en una reunión convocada hace dos semanas especialmente para eso.





Entre condena a Colombia y el terrorismo

Fuentes diplomáticas señalaron a la AFP que las tratativas están atrapadas entre el pedido de Ecuador de que se formalice una condena contra Colombia, y una solicitud colombiana, patrocinada por Estados Unidos, de que se incluya en el texto de la resolución una mención a la voluntad de la región de luchar contra el terrorismo.



Según los informantes que pidieron el anonimato, la mayoría de las naciones latinoamericanas se oponen a que la mención a la lucha contra el terrorismo figure como parte de una resolución por la crisis entre Ecuador y Colombia.



Las fuentes indicaron que las naciones del Caribe anglófono aún no han definido su postura sobre estos puntos.



Los trabajos se mantienen, por lo tanto, a nivel de comisiones, y se espera que el encuentro se prolongue hasta entrada la noche.



Quito rompió relaciones con Colombia, y al igual que Venezuela movilizó tropas hacia su frontera tras un ataque ordenado por el gobierno colombiano contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el primero de marzo, que terminó con la muerte de unos 20 guerrilleros, entre ellos el número dos de esa guerrilla, alias 'Raúl Reyes'.



Aunque la crisis se dio por superada con un apretón de manos entre el presidente ecuatoriano Rafael Correa, y su par colombiano Álvaro Uribe, y también con un saludo entre el jefe del Ejecutivo de Bogotá y el venezolano Hugo Chávez, durante una cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, una semana después del incidente, Ecuador mantiene la ruptura de relaciones diplomáticas.



El presidente Correa ha insistido en pedir que la comunidad internacional "condene" a Colombia, un término que la OEA no utilizó en su hasta el momento única resolución sobre el diferendo, en la cual sí reconoció una violación del territorio ecuatoriano.



Una comisión de la OEA encabezada por Insulza remitió un reporte a los cancilleres, en el que pide "restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador y la reactivación de los mecanismos de consulta política existentes" entre los dos países, según el texto al que tuvo acceso la AFP.



Consultado sobre este punto, el ministro de Gobierno (Interior) ecuatoriano, Fernando Bustamante, dijo a la prensa en Washington que un restablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia por parte de Ecuador, dependerá de lo que suceda en la OEA.



"Creemos que eso será un proceso que vendrá luego", y que "dependerá de lo que ocurra aquí" en la OEA, estimó Bustamante.





Grupo multinacional de observadores

La Comisión de la OEA también recomendará constituir bajo su supervisión un "grupo multinacional de observadores" encargado de seguir y verificar "los compromisos y acuerdos asumidos por los dos países para desarrollar la cooperación en temas fronterizos bilaterales y otros de interés común".



El informe coordinado por Insulza también pide fortalecer "los mecanismos de cooperación y diálogo fronterizo" entre los dos países.



A la reunión asisten varios cancilleres de la región, entre ellos el colombiano Fernando Araújo y la ecuatoriana María Isabel Salvador, así como el subsecretario de Estado adjunto norteamericano, John Negroponte.