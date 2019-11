Ojo con mensajes que le prometen millones

Las estafas en línea continúan a la orden del día, por tanto no está de más advertir que si le llega a su correo electrónico un mensaje que dice que usted fue seleccionado por su honestidad, para apoyar una transacción bancaria por medio de la cual recibirá el veinte por ciento del monto de dinero, que siempre pasa de los 70 millones de dólares, le dé de inmediato eliminar o simplemente elimine dicho mensaje cuando lo reciba.



El correo dice, entre otras cosas, que se trata de una organización no gubernamental que se dedica a apoyar a los más pobres, y que, por razones de tiempo, no ha podido ejecutar 70 millones de dólares en Ghana, África, dicho dinero para ser usado debe ser sacado de ese país y retornado, razón por la cual necesitan que usted lo reciba y después de hacer la transacción se quede con el 20 por ciento del monto total. Como parte de la estafa, una vez que la persona ha mandado un correo respondiendo positivamente a la solicitud de los supuestos africanos, incluso llaman por teléfono dizque para comprobar su existencia, y le piden, entre otras cosas, nombre completo, dirección, teléfonos y número de cuenta bancaria.



Muchas personas no se preocupan cuando dan el número de la cuenta bancaria, señaló Howard González, especialista en sistema informáticos, porque piensan que no les pueden robar nada, sin embargo, ellos pueden ser los enlaces hacia otras instituciones o personas que sí cuentan con dinero en sus cuentas.



También, afirmó González, es sumamente peligros dar este tipo de información, porque clonan tus datos e incluso los documentos de identidad de las personas para venderlos a otros.



“Que te clonen los documentos es lo menos malo que puede pasar, pues la cuenta puede ser utilizada para lavar dinero, y si la persona se entera, como tienen todos sus datos, puede incluso ser amenazadas de muerte o raptadas si los delincuentes notan que puede ser blanco para un secuestro. Lo mejor es no dar datos a nadie, menos si ofrecen una remuneración”, dijo González.



Es importante destacar que la Superintendencia de Bancos --que es el ente rector de las instituciones financieras del país-- establece en sus procedimientos que los depósitos mayores a diez mil dólares que ingresen a cualquier cuenta en el país deben ser justificados y notificados a fin de evitar el lavado de dinero, y si las personas no pueden justificar dicho dinero se debe informar de inmediato a la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.