Artola: Es otro proyecto al margen de Presupuesto

El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) presentó en el barrio “Jorge Casalis” el inició del plan “Calles para el Pueblo”, el cual es financiado por el gobierno venezolano a través de los fondos de su organización Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).



Nelson Artola, Presidente del FISE, indicó que el plan total tiene un techo de 20 millones de dólares para pavimentar o adoquinar 1 mil 500 cuadras a nivel nacional. A Managua corresponderán 400 cuadras, o sea, no menos de 40 kilómetros, a un costo aproximado de 8 millones de dólares.



Según Artola, éste es un proyecto particular del presidente Daniel Ortega, por lo tanto la participación de las alcaldías es indirecta.





Fondos manejados por ALBA-Caruna

En este caso, el FISE será sólo un organizador, mientras las municipalidades son las que determinarán sus prioridades junto a los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Por no ser dinero del erario, el mandatario determinó que la forma operativa estará a cargo de la Alternativa Bolivariana para las Américas y la Caja Rural Nacional, a lo que han denominado ALBA-Caruna.



Fundada en 1993, Caruna, R.L. es una entidad cooperativa de responsabilidad limitada, creada según la Ley General de Cooperativas de Nicaragua, con las características de capital variable y número ilimitado de asociados.



Últimamente Caruna se ha convertido en una de las mayores beneficiadas con diversos proyectos gubernamentales. Por una parte, están los recursos financieros que genera el suministro concesional de petróleo de Venezuela a Nicaragua, y, por otra, el hecho de que también es la ejecutora del proyecto “Usura cero”, y ahora del plan “Calles para el Pueblo”.



Así, los fondos son manejados por el gobierno al margen del Presupuesto General de la República, y van a parar a Caruna, organismo no gubernamental compuesto por algunos miembros del FSLN, que, según asegura Artola, no tiene que dar cuentas a la Contraloría General de la República.



El presidente del FISE indicó que de manera directa ALBA-Caruna hará las contrataciones de los contratistas seleccionados por la municipalidad. De esa manera harán las distribuciones correspondientes de los fondos, de acuerdo con la ejecución de las obras y de sus alcances correspondientes.





Proyecto complementario

“El FISE y las alcaldías no manejaremos un solo centavo de esa donación. Esto no pasa a las municipalidades porque son proyectos complementarios no presupuestados por el Estado. Se puede decir que es una ampliación para las alcaldías fuera de los planes presupuestados en la pavimentación de calles”.



El inicio del proyecto abrió tres frentes de construcción: el primero en el Distrito VI, abarcando la ruta 169 a través de los barrio “Jorge Casalis” y “Hugo Chávez”; el segundo es el Distrito V, en el barrio “Walter Ferreti”, abarcando la ruta de la 165 hasta la Farmacia Eva y el antiguo Cine Ideal; el tercero es en el Distrito III, iniciando en la pista frente al Colegio Americano y pasando por la terminal de la ruta 104, para conectarse con la pista suburbana en Memorial Sandino.



El proyecto inició ayer, y está planificado terminar en los próximos tres meses, lo cual se podría considerar una fecha record. Hoy, Artola se reunirá con los alcaldes de las cabeceras departamentales para ver sus planes de calles, donde se considera la pavimentación de por lo menos 25 cuadras de sus barrios. Luego se hará con los ediles del resto del país. El FISE ha recogido al menos 100 proyectos de calles en todo el país, incluyendo de la Costa Atlántica Norte y Sur.