30 años dedicados a resguardar vidas

Tiene más de 30 años de ir a los balnearios del país, pero jamás lo ha hecho para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa con sus hijos, sino que siempre ha ido para proteger la vida de los bañistas.



Ella es doña Miriam del Socorro Sequeira, la mujer con más años de experiencia como miembro del cuerpo voluntario de la Cruz Roja, quien accedió a contar a los lectores de EL NUEVO DIARIO anécdotas vividas, y parte de la historia de la institución benéfica.



Doña Miriam es oriunda de Managua, y estudió su primaria en el Colegio “Josefa Toledo de Aguerri”. Ingresó la Cruz Roja hace 36 años, después de ver un desfile de socorristas en el Parque Central de Managua.



En 1973 leyó en los periódicos que había un curso de primeros auxilios y guarda vidas, por lo que se inscribió, y “es ahí donde comencé después de recibir clases por año y medio”.



En 1974 ya era una socorrista graduada, y hasta hoy, a pesar de que lleva encima 65 años de edad, sigue prestando sus servicios a la institución, y no es que sólo labora en Semana Santa, sino que también acude a prestar auxilio cuando se presenta cualquier emergencia o cuando hay desastres como incendios y otros.



Doña Miriam sabe perfectamente lo que significa hacer un turno de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del siguiente día, además de que ella como voluntaria, presta servicios los sábados y domingos. Pero no cuenta con salario, al igual que los demás voluntarios. La socorrista de mayor experiencia en Nicaragua tiene seis hijos que ya son mayores de edad. Entre ellos hay profesionales y otros con menos nivel académico. Ella, al igual que sus compañeros, se compran los uniformes (camisa blanca y pantalón azul).





En el 78 asistió su primer parto

Don María tiene en su expediente que en 1978 asistió su primer parto. Venía en la ambulancia desde Tipitapa, y parquearon la unidad cerca del Aeropuerto. La parturienta iba a dar a luz, “y la asistimos hasta que nació el bebé y luego lo trasladamos al Vélez Paiz”.



Recuerda doña Miriam que durante la insurrección contra el régimen de Somoza, prestó servicios a todo el que lo necesitó, incluyendo a guardias nacionales heridos.



“Comenzamos el 9 de septiembre de 1978, que fue la primer guerrita, y estuvimos toda la noche custodiados por la Guardia, pero así prestábamos servicio”, relata.



Dice que a menudo la Guardia registraba las ambulancias para buscar adentro guerrilleros heridos y rematarlos, y si encontraban lo que buscaban, “ahí nosotros estábamos listos y servidos”.



La Guardia somocista asesinó a varios socorristas, y doña Miriam recuerda a los primeros dos, que fueron José Dolores Granizo y Marvin Flores, en la carretera vieja a León.



Para esa época --1978-- los socorristas se molestaron por la forma como actuó el entonces presidente de la Cruz Roja, Gonzalo Ramírez, quien preguntó primero por la móvil y no por la humanidad de los cruzrojistas asesinados por la GN.



Los socorristas estuvieron a punto de declararse en huelga, pero consideraron la situación, ya que el pueblo los necesitaba, y a pesar de la matanza, ellos le dieron el mismo trato a los civiles, guerrilleros y guardias nacionales que resultaron heridos.



A doña Miriam también le tocó vivir cuando en una ocasión se metieron a la Cruz Roja 15 guardias a sacar a tres muchachos guerrilleros que se había refugiado en la institución, pero el entonces comandante de la Cruz Roja, Clemente Balmaceda, siguió a la patrulla, y logró rescatar a los jóvenes cerca de Mokorón.



Tres días después, la GN volvió a la Cruz Roja para sacar a los tres guerrilleros de la institución, y los asesinaron en la calle



Garantizaron la vida de ex guardias

Después del derrocamiento de Somoza y su aparato represor (la Guardia Nacional) la Cruz Roja jugó otro papel, donde los socorristas garantizaron la vida a los ex militares que llegaron a refugiarse a la institución benéfica ubicada en Belmonte.



“Así como tuvimos civiles refugiados cuando la guerra, también tuvimos refugiados a una gran cantidad de guardias”, dice doña Miriam, quien recuerda cuando a los ex guardias se los llevaron a guardar prisión en la Zona Franca.



Como guardavida en los balnearios, doña Miriam dice que lo primero que hace es pedir a Dios que nada malo suceda a las personas que están dentro del agua.



Como guardavida uno debe estar de pie bajo el sol. Los miembros de primeros auxilios suenan unos silbatos para que el salvavidas se lance al agua a hacer el rescate cuando una persona se está ahogando.



El personal de playa de la institución se divide en tres tipos de especialidades: el personal de primeros auxilios que atiende las funciones pro hospitalarias, ya sea accidentes de tránsito, heridas y personas rescatadas con vidas.



La otra especialidad es la de guardavidas, que es el que se mantiene en las playas y pasa todo el día recibiendo el sol para que los bañistas no pasen los límites de seguridad.



El personal motorizado es el que maneja las ambulancias y medios de transporte que en conjunto hacen un solo bloque y con un solo fin.





Nunca ha podido

disfrutar la playa

“En los 36 años que tengo de formar parte de la Cruz Roja, nunca he podido ir a un balneario a disfrutar con mis hijos, ni cuando estuvieron chiquitos, porque siempre hemos tenido que estar acá”, dice doña Miriam.



“Después ellos (sus hijos) fueron entendiendo que tenía que estar en la Cruz Roja y que ellos se tenían que quedar solos, pero después mi caso en la institución fue especial, porque me dejaron en un tiempo prestando servicio por el día”.



“Cuando tenía que ir a campamentos, me daban el permiso de traer a mis hijos y dejarlos en la institución”, dice doña María. Su hijo menor ahora tiene 32 años, y el mayor más de 40 años.



Otra de sus hijas fue miembro de la juventud de la Cruz Roja. Entró a la edad de 11 años, y al cumplir los 18 pasó a ser socorrista. Prestó servicios tres años, luego se casó y se fue para Costa Rica donde reside.



Ella antes fue guarda vidas, pero ahora atiende lo referido a primeros auxilios.





Consejos para aquellos que

quieren ser cruzrojistas

Doña Miriam aconseja a los que quieran ser parte de la institución como socorristas, que se olviden de muchas cosas, ya que no tendrán libres los fines de semana, ni tendrán horario de oficina de 8 de la mañana a las 5 de la tarde.



Este modo de vivir --al entrar a la institución-- a doña Miriam le afectó durante los primeros meses. Esto la llevó a recordar una anécdota, de cuando estaba de servicio por 24 horas y tenía que estar en la institución sábados y domingos.



Como a las 12 de la noche le dijo al motorizado: “Óscar, pasemos por mi casa. Yo tenía una niña de 5 años, y sentía como un presentimiento. La niña tenía un gatito que se metió debajo de la cama, y ella se metió a buscarlo, y al tomar un candela el colchón tomó fuego”.



“Cuando llegamos a mi casa, me dicen: “Negra, hay humo en tu rancho, pero las llamas iban grandes. Yo tenía adentro a mis cinco hijos que eran menores, y lo primero que hice fue romper el candado de la puerta, sacar a los niños, apagar las llamas y dejarlos recomendados a los vecinos, porque tenía que volver a trabajar y cumplir con mis servicios”. “Si yo abandonaba el trabajo me castigaban por un año por abandono del servicio”, dice doña Miriam, con respecto a esta anécdota vivida en 1979, antes de la guerra.





El cruzrojista más joven

Orlando José Toruño Gómez, actual coordinador de primeros auxilios de la jefatura departamental Managua, tiene 5 años de prestar servicios a la institución.



Dice que ingresó a la Cruz Roja después del huracán Mitch, cuando tenía 14 años, y “ya tenía interés de cooperar en labores de apoyo a la población”.



“Como tenía 14 años y no podía ingresar a la institución me fui al Cuerpo de Bomberos de Managua, al que entré a la edad de 15 años, y donde comencé a formarme hasta que llegué a una edad, cuando pedí que me ingresaran al curso de socorristas, y gracias a Dios saqué el curso”, dijo.



A estas alturas se ha preparado en varias especialidades, entre ellas, en rescates en estructuras colapsadas, radioaficionado y gestión local de riesgo.







Movilización en la Semana Santa

Sobre la movilización de socorristas para esta Semana Santa, el coordinador de primeros auxilios informó que se está estimando movilizar más de 100 voluntarios para el servicio de playa en Masachapa, Pochomil y en otros balnearios de Managua.



De este grupo, 15 son mujeres de diferentes edades. Hay de 50 y 40 años, pero en la actualidad se está produciendo un fenómeno, porque en la escuela de guardavidas hay mujeres con edades comprendidas entre los 17 y los 18 años. “Ojalá que acudan los socorristas que están inactivos para poder trabajar”, dijo el joven, quien precisó que también hay situaciones en que un socorrista no puede regresar, como por ejemplo, cuando ha sido sancionado, o porque no tiene tiempo, está trabajando, o debe atender a su familia.



Reveló que hasta el momento no se ha recaudado ni el 40% de los fondos necesarios para atender a los bañistas de todo en país en el llamado “Plan Playa”. Los socorristas se movilizarán a partir de este miércoles por la noche a las diferentes playas para iniciar el servicio del Jueves Santo hasta el domingo, “cuando nos venimos por la noche”.



De paso aprovechó para hacerle un llamado a la población, que cuando se vaya a desplazar a las playas no maneje si ha tomado licor, porque esto es una de las principales causas de accidentes de tránsito.