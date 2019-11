Piden a Bush que calle sobre referéndum en Taiwan

Washington



Los líderes del grupo pro Taiwan en el Congreso estadounidense pidieron al Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a no comentar respecto a los referéndum de Taiwan sobre su solicitud para unirse a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrarán junto con las elecciones presidenciales del 22 de marzo.



En su misiva dirigida a Bush, los miembros de la Cámara de Representantes Shelley Berkeley (demócrata por Nevada), Steve Chabot (republicano por Ohio) y Dana Rohrabacher (republicano por California), puntualizaron que los referéndum de Taiwan representan un “gran ejercicio de la democracia”.



Taiwan planea convocar dos referéndum el día de las elecciones presidenciales: uno iniciado por el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) para unirse a la ONU bajo el nombre de Taiwan, y el otro iniciado por el principal partido opositor Kuomintang (KMT), para “regresar” al organismo mundial bajo el título oficial del país: la República de China u otros nombres adecuados.



Los funcionarios estadounidenses han expresado en repetidas ocasiones su oposición al referéndum, llamándolo como de “innecesariamente provocativo”, que cambiará el statu quo entre los dos lados del Estrecho de Taiwan.





Hito en camino hacia democracia

Los tres copresidentes del grupo pro Taiwan en el Congreso estadounidense dijeron en su carta que “estamos contentos de ver los grandes pasos hacia la democracia que Taiwan ha hecho en las últimas pocas décadas, y consideramos este referéndum como un hito en su camino hacia la democracia”.



“Estamos incómodos por el hecho de que varios funcionarios veteranos de su Administración hayan hecho declaraciones expresando su oposición al planeado referéndum de Taiwan”, dijeron.



Los congresistas urgieron a Bush y a su Administración a no hacer comentarios respecto de este asunto para no ser “considerados como parcializados con uno de los lados en las elecciones” y “permitir al proceso democrático de Taiwan encontrar su propio curso”.



“Sólo estando del lado del Taiwan democrático es que podremos sostener nuestros principios en promover la libertad mundial”, concluyeron los congresistas.