Fenosa en “tres y dos”

La tregua firmada en España entre el Gobierno y Unión Fenosa, con intermediación del Rey, para lograr acuerdos que ayuden a resolver la crisis energética en Nicaragua y que produjo un Memorando de Intenciones para culminar un arreglo final en Managua, parece haber llegado a su fin, y tiene nuevamente en crisis la presencia de la transnacional española en nuestro país.

Después de dos semanas de negociaciones, lejos de lograr consenso se acentuaron las diferencias entre ambas partes, y produjeron nuevas contradicciones en todo el sector energético, que este fin de semana fue estremecido por las duras declaraciones que dio el presidente Daniel Ortega en Somoto contra Fenosa.

La visita de la vicepresidenta

Ortega subió de tono su discurso previo al arribo de la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega , quien supuestamente intercederá a favor de la transnacional, mostrando un nuevo plan de inversiones de esta compañía.

Es el único punto donde ha existido un acercamiento entre las partes, pues ayer acordaron que Fenosa debe invertir por lo menos 40 millones de dólares en los próximos cinco años.

“En lo que se refiere al Plan de Inversión, ya llegamos a un consenso de que por lo menos para los próximos 24 meses se inviertan 20 millones de dólares en rubros específicos que se han consensuado con el INE, con el Ministerio (de Energía y Minas) y con ellos mismos (Fenosa)”, dijo el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.

Agregó que en los siguientes 36 meses se pretende que Fenosa invierta otros 20 millones de dólares, de acuerdo con un plan dirigido a reducir las pérdidas y mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Ratifica “dureza” de Fenosa

Al salir ayer de la novena reunión entre el Gobierno y Fenosa, Rappaccioli aseguró que la empresa ha mantenido una posición “dura” respecto de los planteamientos del Gobierno, como dijo este fin de semana el presiden Ortega.

Rappaccioli señaló que el gobierno presentó una propuesta a los ejecutivos de Fenosa en donde el Estado, a través de Gecsa, asumirá al menos 10 millones de dólares de los 15 millones que existen de déficit en desvíos tarifarios, pero propuso que Fenosa asuma los otros cinco, y no han dado respuesta. “Esperamos que se flexibilicen y se suavicen”, dijo el funcionario.

Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, dijo que hoy arriban al país el presidente y el vicepresidente de Unión Fenosa Internacional, Pedro López Jiménez y Honorato López Isla, respectivamente, en vísperas de la firma del Protocolo de Entendimiento que se espera rubricar.

Red: Ortega es pura retórica

“Las declaraciones de Ortega fueron una evidente antesala del terreno que prepara el Gobierno para negociar con la vicepresidenta española y los funcionarios de Fenosa”, coincidieron miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), quienes aseguran que habrá un arreglo porque Ortega se caracteriza por “pura retórica, puro chagüite”.

Al menos eso dijo Gonzalo Salgado, coordinador de la Red , quien recordó que hoy se vence el plazo previsto en el Memorando de Intención firmado por ambas partes el 28 de junio pasado, en el Palacio de La Moncloa , en Madrid.

Salgado señaló que ese plazo de negociación se puede postergar hasta alcanzar acuerdos concretos, y no debería extrañarnos que esto suceda, pues Ortega maneja un “marcado doble discurso”.

“Por un lado vocifera contra Fenosa, para que el pueblo diga que está trabajando, que está haciendo algo, pero por detrás el asunto es otro, y hasta firma acuerdos para beneficiar a la transnacional”, dijo Salgado, quien tiene serias reservas de que no haya acuerdos concretos en estas nueve reuniones.

Vale recordar que los temas discutidos han sido el fraude energético, las inversiones, la tarifa, las deudas del sector energético y los desvíos tarifarios; pero en ninguno de los casos se ha logrado un acuerdo definitivo, según los directivos.

Carta pública de la Cámara

José Escalante, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua, ayer se sumó al debate mediante una carta pública que envía al presidente Daniel Ortega, donde le aclara que para poder competir en los mercados que Nicaragua ha logrado abrir en los últimos 16 años, se necesita energía suficiente.

Escalante destaca que no son posibles el desarrollo ni la reducción de la pobreza “con prolongados cortes de energía que, además, es sumamente cara por estar generada con derivados del petróleo”.

El directivo señala que la generación de energía renovable “sólo será posible si la empresa distribuidora de energía logra ofrecer a los futuros generadores la seguridad que su energía será pagada en tiempo y forma, de conformidad con los contratos”

Y es que la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega , podría interceder ante el Gobierno a favor de Fenosa durante la visita que realizará a Managua el próximo jueves, trascendió ayer en círculos diplomáticos.

Razones integrales de la gira

De acuerdo con la agenda programada de la vicegobernante, se reunirá con los miembros de la Cámara Oficial de Comercio Española en la sede diplomática acreditada en nuestro país, posteriormente sostendrá un encuentro con el presidente, Daniel Ortega, y finalmente ofrecerá una conferencia de prensa.

De acuerdo con información procedente de Guatemala --la primera escala de la vicegobernante en su gira por varios países de América Latina--, viaja acompañada de una delegación de alto nivel de la empresa Unión Fenosa, cuyos integrantes, aparentemente, vienen con la intención de conocer de cerca la problemática surgida entre la trasnacional y el gobierno.

La gira de trabajo de la alta funcionaria del país ibérico, que se extenderá del 28 de julio al 9 de agosto, incluye visitas a Honduras, Nicaragua, Ecuador, Chile y Argentina.

La funcionaria tiene como misión principal estrechar aún más los vínculos políticos, económicos y sociales entre el Reino de España y los países latinoamericanos, por lo cual, el contenido de su agenda contempla abordar temas sobre las relaciones políticas e intereses económicos.

En el caso específico de los países centroamericanos, la agenda de la funcionaria se centrará en la cooperación española y en la ayuda al desarrollo de estas naciones.



(Con la colaboración de Nery García y Sergio Aguirre).