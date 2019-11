Sabotaje con la basura de la capital

Como un “acto criminal” que podría desembocar en una epidemia para un millón 250 mil habitantes de Managua, calificó el vice alcalde, Neri Leiva Orochena, la actitud de los boicoteadores de “taponear” el vertedero de Tipitapa donde la comuna estaba enviando la basura recolectada en Managua.



En declaraciones con EL NUEVO DIARIO, el “Número 2” de la comuna capitalina dijo “prácticamente si nos obstaculizan la salida de la basura hacia Nindirí y Tipitapa, prácticamente los desechos tendrían que quedar en la ciudad”.



Leiva Orochena llamó a los capitalinos que con la toma del vertedero de Tipitapa, no se continuará recolectando la basura en la capital por lo que llamó a los managuas a que no tiren la basura a las calles para evitar una epidemia.



“Esto se ha convertido en una actitud de sabotaje y criminal de quien dirige esto.,porque estamos poniendo en grave riesgo la vida de miles de ciudadanos de Managua”, dijo el vice alcalde quien aclaró que la comuna capitalina cuenta con el apoyo de los alcaldes de Nindirí y Tipitapa.



Denunció Leiva Orochena que los alcades de Nindirí y Tipitapa, Carlos Aguilera y Norman Córdoba, respectivamente están siendo presionados para que no apoyen a la comuna capitalina a evacuar la basura que se produce en Managua y “si eso es así y la otra gente del FNT y del Movimiento Comunal continúan e impiden la salida de nuestros camiones, tendríamos que parar la operación de las recolectoras de basura”.



Hacen falta por evacuar de Managua unas 15 mil toneladas de basura, solo en el distrito IV “tenemos unos 400 camionadas de basura que evacuar y multiplicada por cada cantidad que lleva cada camión, te podrás imaginar la cantidad de basura acumulada en un punto de la ciudad”.



Advirtió que “nosotros no somos responsables si el día de mañana hay una epidemia y los managuas tendrán que señalar quienes son los culpables, porque nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance porque la ciudad quede limpia esta semana”.