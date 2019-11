“Nicho” acorralado con la basura

En horas de medio día de hoy el militante sandinista Norman Córdoba, alcalde de Tipitapa, giró la orden de obstruir el paso de los camiones de basura la Alcaldía de Managua, alegando que la municipalidad capitalina no cumplió con los acuerdos de cooperación que habían estipulado.



Este vertedero, ubicado en la localidad tipitapeña denominada La Ciudadela, era el botadero alternativo, luego que en Nindirí los protestantes autollamados churequeros cerraron el paso al basurero, igual que hicieron en La Chureca de Managua como medida de presión contra el alcalde Dionisio Marenco, a quien exigen que los recolectores municipales de basura dejen de tomar los desperdicios reciclables.



Alcaldía de Tipitapa rechaza camiones



César Palacios, el director de Servicios Municipales de la Alcaldía de Tipitapa, fue enviado a ejecutar la orden en compañía de trabajadores municipales que con cuatro camiones se apostaron a la entrada del vertedero regresando a los vehículos de Managua cargados de basura.



Aduciendo que esta no es una medida política, Palacios indicó que la orden se debe a que la Alcaldía de Managua no cumplió con varios compromisos que se suponía debían haberse realizado de inmediato, con los primeros descargues.



“La aceptación de los desperdicios de la capital en nuestro vertedero fue aprobado por nuestro consejo municipal, pero con la condición de que Marenco mandara a reparar y dar mantenimiento al tramo de carretera de la entrada del basurero, que se rociaría para aplacar el polvo en el camino de tierra, además que se mandarían tractores y personal para trabajar en la acumulación de desperdicios, pero hasta el momento no hemos visto que esto se cumpla”, aseguró el funcionario.



Agregó que los camiones no cubrían la carga para evitar “enflorar” de basura la carretera, además en el vertedero no estaban depositando la basura en el lugar indicado.



Desconcierto, quejas y disputas



Hasta medio día de hoy, si bien es cierto que pipas del plantel Batahola de Managua estaban destinadas al riego del camino, el único tractor en La Ciudadela no estaba laborando y su conductor alegó que no había nadie que le girara instrucciones. Así mismo un camión con desperdicios explicó que nadie le había indicado dónde botar la basura.



“Nosotros no somos trabajadores municipales, fuimos contratados por la Alcaldía de Managua, pero venimos aquí y no hay nadie para decirnos qué hacer”, expresaron los conductores de la empresa “Pablo Emilio Espinoza”.



Por otra parte pobladores de La Ciudadela, se quejaron por la cantidad de polvo levantado por los camiones y humo de las quemas que generaron las toneladas de basura capitalina removida por los recolectores que ávidamente escarbaban en busca de materiales reciclables, mientras rechazaban a otros recolectores de Ciudad Sandino y Managua que pedían su derecho porque la basura era de la capital.



“Las cantidades de polvo y humo de contaminantes nos van a afectar a todos nosotros y a nuestro ganado. Ayer contabilicé los camiones y fueron 225 camiones cargados de basura de Managua, cuando de nuestro municipio regularmente sólo son tres camiones diarios”, expresó el poblador Mario Castillo López.



El panorama, que a tempranas horas era muy ágil, se fue aplacando cuando Palacios comenzó a regresar los camiones de la comuna de Managua. Mientras tanto, en Nindirí la situación era calma con el paso libre, pues la protesta de los churequeros sólo fue de unas cuantas horas durante la mañana del lunes.