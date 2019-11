“Actos criminales”

No hay tregua contra el alcalde Dionisio Marenco ni contra la población de Managua. El grupo de trabajadores informales de La Chureca, con el respaldo de organizaciones oficialistas, bloqueó el basurero de Tipitapa, para evitar así el depósito en ese lugar de los desechos provenientes de Managua, hecho que fue calificado como un acto criminal por el vicealcalde capitalino, Neri Leiva Orochena.



En horas del mediodía de ayer, el alcalde FSLN de Tipitapa, Norman Córdoba, giró la orden de obstruir el paso de los camiones de basura de la Alcaldía de Managua, alegando que la municipalidad capitalina no cumplió con los acuerdos de cooperación que habían estipulado.



Este vertedero, ubicado en la localidad tipitapeña denominada La Ciudadela, era el botadero alternativo, luego de que en Nindirí los reclamantes autollamados churequeros cerraron el paso al basurero, igual que hicieron en La Chureca de Managua, como medida de presión contra el alcalde Dionisio Marenco, a quien exigen que los recolectores municipales de basura dejen de tomar los desperdicios reciclables.





Tipitapa rechaza camiones

César Palacios, Director de Servicios Municipales de la Alcaldía de Tipitapa, fue enviado a ejecutar la orden en compañía de trabajadores municipales que, con cuatro camiones, se apostaron a la entrada del vertedero, y regresaron a los vehículos de Managua cargados de basura.



Aduciendo que esta medida no es política, Palacios indicó que la orden se debe a que la Alcaldía de Managua no cumplió con varios compromisos que se suponía debían haberse realizado de inmediato, con los primeros descargues.



“La aceptación de los desperdicios de la capital en nuestro vertedero fue aprobada por nuestro Concejo, pero con la condición de que Marenco mandara a reparar y diera mantenimiento al tramo de carretera de la entrada del basurero, que se rociaría para aplacar el polvo en el camino de tierra; además, que se mandaría tractores y personal para tratar la acumulación de desperdicios, pero hasta el momento no hemos visto que esto se cumpla”, aseguró el funcionario.



Agregó que los camiones no cubrían la carga para evitar “enflorar” de basura la carretera, y que, además, en el vertedero no estaban depositando la basura en el lugar indicado.





Desconcierto, quejas y disputas

Hasta el mediodía de ayer, si bien es cierto que pipas del plantel Batahola de Managua estaban destinadas al riego del camino, el único tractor en La Ciudadela no estaba laborando, y su conductor alegó que no había nadie que le girara instrucciones.



Así mismo, el conductor de un camión con desperdicios explicó que nadie le había indicado dónde botar la basura.



“Nosotros no somos trabajadores municipales, fuimos contratados por la Alcaldía de Managua, pero venimos aquí y no hay nadie para decirnos qué hacer”, expresaron los conductores de la empresa “Pablo Emilio Espinoza”.



Por otra parte, pobladores de La Ciudadela se quejaron por la cantidad de polvo levantado por los camiones, y por el humo de las quemas que generaron las toneladas de basura capitalina removida por los recolectores que, ávidamente, escarbaban en busca de materiales reciclables, mientras rechazaban a otros recolectores de Ciudad Sandino y de Managua que pedían su derecho porque la basura era de la capital.



“Las cantidades de polvo y humo de contaminantes nos van a afectar a todos nosotros y a nuestro ganado. Ayer contabilicé los camiones, y fueron 225 camiones cargados de basura de Managua, cuando de nuestro municipio regularmente sólo son tres camiones diarios”, expresó el poblador Mario Castillo López.





Acto criminal

Como un “acto criminal” que podría desembocar en una epidemia para un millón 250 mil habitantes de Managua, calificó el vicealcalde, Neri Leiva Orochena, la actitud de los boicoteadores de bloquear el vertedero de Tipitapa, donde la comuna estaba enviando la basura recolectada en Managua.



Leiva Orochena dijo que “prácticamente si nos obstaculizan la salida de la basura hacia Nindirí y Tipitapa, los desechos tendrían que quedar en la ciudad”. En ese sentido, llamó a los capitalinos a no lanzar los desperdicios de la basura orgánica a la calle para “evitar epidemias”.



“Esto se ha convertido en una actitud de sabotaje y en un acto criminal de quienes están dirigiendo esto, porque estamos poniendo en grave riesgo la vida de miles de ciudadanos de Managua”, dijo el vicealcalde.



Denunció que los alcaldes de Nindirí y Tipitapa, Carlos Aguilera y Norman Córdoba, respectivamente, están siendo presionados para que no apoyen a la comuna capitalina a evacuar la basura que se produce en Managua.



“Si esto sigue así y la gente del FNT y del Movimiento Comunal continúan e impiden la salida de nuestros camiones, tendríamos que parar la operación de las recolectoras de basura”, advirtió el funcionario municipal.





Se quedan 15 mil toneladas de basura

De acuerdo con la información municipal, producto de dos semanas consecutivas de boicot al trabajo de limpieza pública, hacen falta por evacuar de Managua unas 15 mil toneladas de basura en todos los distritos.



“Sólo en el distrito IV tenemos unas 400 camionadas de basura que evacuar”, informó el vicealcalde, quien llamó a los obreros de la municipalidad a evitar roces con los manifestantes de La Chureca, que ayer salieron a las calles a ampliar sus protestas.



“Le solicitamos a los recolectores de basura que tengan prudencia porque están siendo amenazados por los boicoteadores, y que no actúen con violencia, pero desde el lunes tenemos amenazas de que se quieren tomar el Plantel Los Cocos, en San Judas, donde está la dirección de limpieza. Esta situación la puse en conocimiento de la Policía Nacional”, indicó el segundo al mando en el gobierno municipal.



Advirtió que “si el día de mañana hay una epidemia, los managuas tendrán que señalar quiénes son los culpables, porque nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que la ciudad quede limpia esta semana”.





¿Dónde está Nicho?

Sobre la ausencia en público del alcalde Marenco, el vicealcalde dijo que el jefe del gobierno municipal está dirigiendo desde algún punto de la capital las operaciones que lleva a cabo la comuna, y en las próximas horas podría a pronunciarse si la situación se agrava en esta Semana Santa.



El grupo de personas que sabotea la gestión del alcalde Marenco se presentó ayer a las afueras del despacho del edil, donde habló Denis Pérez, vocero del grupo que mantiene secuestrada La Chureca.



Pérez anunció que después de haber “tomado” los basureros de Tipitapa y de Nindirí, regresarán lunes a la Alcaldía, frente a las oficinas del edil capitalino, “con los sacos, las cazuelas, ganchos, banderas, y si es posible con las camas (para pernoctar ahí)”.



“A donde esté botando (basura) Nicho, ahí lo vamos a cerrar”, dijo el dirigente del Movimiento Comunal del Distrito II.





Churequeros en la calle

La protesta de los trabajadores informales de La Chureca se extendió ayer a las calles y a los medios de comunicación, luego que decenas de personas que se identificaron como “churequeros”, se apostaron frente al edificio de EL NUEVO DIARIO para profundizar sus acusaciones contra el alcalde de Managua.



Portando pancartas donde culpan a Marenco de la crisis de la basura, los reclamantes exigieron al munícipe que se siente a negociar en la búsqueda de una solución al problema que lleva ya tres semanas.



El grupo de trabajadores informales de La Chureca estaba encabezado por los dirigentes del Movimiento Comunal, David Narváez y Mario Ordóñez, lo mismo que por Adrián Martínez, del Frente Nacional de los Trabajadores.





“Derecho a la brava”



Narváez, quien se proclamó líder de la protesta, aseguró que en la municipalidad existen los suficientes fondos para dar repuesta a las demandas de los trabajadores de La Chureca.



“Nicho dice que tiene millones para construirles casas, pero no lo ha hecho”, acusó el promotor de la manifestación.



También acusó al alcalde de estar gastando millones de córdobas en el acondicionamiento del camino que lleva al botadero de basura en el municipio de Nindirí, como compromiso para que le permitieran llevar los desperdicios de Managua hasta ese lugar.





Sí…, pero no

El dirigente comunal negó que las protestas estén financiadas por los miembros de la bancada sandinista en el Concejo de la Alcaldía de Managua, aunque reconoció que Edgardo Cuarezma, jefe de la bancada sandinista les ha llevado ayuda. “Ellos son concejales de todos los managuas”, justificó.



Pero según Narváez, la lucha de los churequeros está siendo financiada por ellos mismos y por la venta de unos “bonos voluntarios” que compra la gente. “Así cubrimos nuestra lucha”, argumentó, tras afirmar que el Movimiento Comunal les está apoyando con frijoles y arroz.