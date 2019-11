“Explotadores de miserias y terrorismo”

Ulrich Schliz, Director de Limpieza Pública de la Alcaldía de Managua, se destapó ayer contra los supuestos recolectores de La Chureca y sus dirigentes, a quienes acusó de explotadores de miserias y azuzadores de conflictos.



“Una cosa es decir: ¡tengo hambre! ¡Necesito empleo, ayúdeme! Perfecto. Te vamos apoyar, camarada, por solidaridad social y por conciencia de poblador. Otra cosa es llegar con el garrote en la mano y reclamar derecho a bienes, los cuales no son suyos, y esto bajo amenaza de vida y salud no solamente de los trabajadores, sino de toda la capital”, expresó Schilz, en una carta enviada a EL NUEVO DIARIO con motivo de la crisis generada por el bloqueo a los basureros.



“El Código Penal estipula esto como terrorismo ordinario”, dijo Schilz, para quien los churequeros “nunca plantearon su demanda de manera pacífica y amigable”.





Desmitificando pobreza de reclamantes

“Arrancaron directamente con odio, hostilidad y violencia”, expresó el funcionario municipal, quien desmitificó la condición de pobreza de todos los sectores de la protesta.



“No es así que los churequeros todos son algunos pobrecitos, y mucho menos los trabajadores asalariados son Señores como se les tilda, como si fueran bisneros gruesos y groseros. De esta Chureca salen al año millones y millones de dólares, y alguien se mete esto en el bolsillo dentro de La Chureca. Hay gente bien gruesa allá. También hay los muy pobres”, dijo el funcionario de nacionalidad alemana.



Schliz cuestiona la citada pobreza de algunos de los dirigentes de la protesta, que dicen que no pueden vivir ya de la recolección de desechos, pero no abandonan desde hace años el lugar, pese a que han recibido beneficios sociales para luego comercializarlos.





Vendieron y regresaron

“Si el negocio con la basura fuera tan miserable, entonces me pregunto, por qué permanecen allí muchos años y hasta tres o cuatro décadas. En este tiempo se puede encontrar algo mejor, también en esta Nicaragua lacerada. Hubo churequeros que trabajaban en la limpieza pública, y volvieron a La Chureca porque les fue mejor allí. En otros gobiernos se les regaló casa para que se fueran. Vendieron y regresaron”, expresó Schliz.



El funcionario municipal planteó que si a alguien le molesta el salario de los trabajadores, que cierren la oficina de limpieza pública, ahorrando mucho dinero al Estado, “y dejemos que los churequeros limpien la calle. ¡A ver lo que va a pasar entonces!”, exclamó, al tiempo que rechazó que sean los obreros de la Alcaldía los culpables de que no llegue basura de “calidad” al basurero.





Acopio es una cadena

“No es cierto que sean los trabajadores de la alcaldía quienes acopian la basura útil. Esta materia se ha menguado, porque miles de personas y hasta empresas enteras ya interceptan la basura en la calle para explotarla. Muchas veces ni siquiera se bota. Las amas de casa la clasifican y la venden directamente. Incluso los CPC ahora tienen un programa de microfinanciamiento para esto”, denunció.