Cae puente en EEUU

MINNEAPOLIS /Agencias

Al menos tres personas murieron y había hasta anoche un número indeterminado de heridos, luego de que ayer colapsara un puente sobre el río Mississippi, en Minneapolis, en el estado norteamericano de Minnesota, informaron las autoridades.

El puente, de unos 270 metros de longitud, colapsó en la hora de mayor circulación vehicular en la ciudad, dejando a numerosos conductores varados sobre pedazos enormes de concreto en medio del agua, informaron medios locales.

Decenas de vehículos cayeron al río, según la prensa local, pero no hubo reportes inmediatos de más muertos o heridos.

Las imágenes tomadas desde edificios y helicópteros sobre el puente y difundidas por la cadena de televisión CNN, daban cuenta de una escena de desastre, con gente que intentaba subirse a pedazos de concreto.

Podría haber hasta cien vehículos en el río

“A esta altura tenemos la confirmación de tres personas muertas en el lugar”, dijo Christie Volleggen, subdirectora de operaciones de emergencia a la cadena de televisión CNN. “Me han dado estimados de entre 50 y 100 automóviles que están en el río, pero no lo tengo confirmado”, agregó.

Varios tramos del puente, que constituye una de las principales conexiones viales de la ciudad de Minneapolis, cayeron sobre el río, al igual que varios vehículos, según mostraron las imágenes de canales de televisión del estado de Minnesota.

El derrumbe, del cual se desconocen las causas, ocurrió a las 18.05 locales (22.05 GMT) cuando miles de personas salían de la ciudad al concluir su jornada de trabajo.

Según medios locales de información, que estimaron entre 20 y 30 los lesionados, entre los vehículos que cayeron al río habría un autobús escolar que regresaba a la ciudad con estudiantes en su interior.

Una fuente de un centro médico del condado de Hennepin, señaló a una radioemisora local que “hay varias personas con heridas múltiples. Algunas heridas son graves, otras no tanto”.

Un autobús escolar se encontraba en el puente pero no cayó al agua cuando éste se derrumbó, reportaron medios locales. Varios de los niños resultaron heridos.