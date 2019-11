Minsa urge solucionar problema de la basura

A pesar de que la crisis sanitaria generada por las protestas de los recolectores informales de basura, para el Ministerio de Salud aún no es suficiente para que se decrete una emergencia sanitaria en la capital, el doctor Guillermo González pidió tanto a la Alcaldía de Managua como a los que protestan, resolver el problema cuanto antes.



González confirmó que el personal del Silais de Managua realiza una vigilancia epidemiológica permanente sobre la capital, pero insistió en que los indicadores demuestran que aún no es necesaria la emergencia.



Para el ministro de Salud, uno de los indicadores podría ser el tema de la diarrea. “No hemos visto variación en su comportamiento”, lo que demuestra que aún no es necesaria la emergencia. “Estamos atentos a que no se nos escape de la mano, y en su momento, si es necesario, se va a decretar la emergencia sanitaria”, dijo el ministro.



Por el momento, según el funcionario, lo que se está haciendo es mantener las recomendaciones a la población de cómo manejar la basura de forma individual, es decir, en cada casa.



González ejemplificó que se mide cómo está el comportamiento de la diarrea, “la gravedad, su variación, a quiénes está afectando, esos son indicadores de cuándo debemos actuar”. Destacó que la vigilancia se está realizando las 24 horas del día, y “sobre todo los problemas sanitarios, las enfermedades transmisibles”





Urge una solución

Según el ministro de Salud, tanto la Alcaldía de Managua como los recolectores informales debieron resolver la crisis a lo inmediato. “Lo ideal es su pronta solución, pero nosotros vamos a dar seguimiento, estamos actuando”, dijo, y recordó que decretar una emergencia implica una serie de acciones que no están sólo en las manos del Ministerio de Salud, sino también de otras instituciones.



Destacó la labor de la municipalidad que ya comenzó a recolectar la basura de los barrios. “La basura es un problema que tiene que ver con la recolección, ya vimos que los camiones se desplazan recolectando, pero estamos atentos para una emergencia sanitaria”, señaló.