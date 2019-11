Colegio de Periodistas ayuda a Wilfredo López

Desde hace varios meses, el Colegio de Periodistas apoya económicamente al periodista Wilfredo López Balladares, dijo ayer Mercedes Rivas, presidenta de la institución que dirige la profesión en Nicaragua.



Rivas ayer se personó en la filial del Colegio en León para apoyar una vez más al colega que se recupera de un derrame cerebral, y que éste pudiera adquirir sus alimentos y medicinas.



La presidenta del Colegio, al comunicarse con EL NUEVO DIARIO desde León, dijo que esa acción “es parte de una coordinación que estamos haciendo el Colegio Nacional y la filial de León, ya que nosotros le estamos ayudando desde el año pasado”.



“Le hemos estado enviando apoyo económico, pero como él pidió que se le revisara su situación porque al parecer no se le garantizaba los alimentos y medicamentos, el Colegio dispuso con su filial irle a comprar con la familia sus alimentos y sus medicinas”, dijo Rivas.



Señaló que respecto de la necesidad de que la Asamblea Nacional le apruebe una pensión vitalicia a Wilfredo López Balladares, ya el Legislativo tiene en su poder una carta enviada por el Colegio, donde va incluido Wilfredo para ser beneficiado con la pensión.



Expresó que el Colegio también hace las gestiones necesarias para trasladar a Wilfredo a Cuba, y que sea tratado en un centro hospitalario de esa nación, ya que el veterano hombre de prensa se encuentra en una situación muy precaria.





Periodismo leonés también solidario

López Balladares agradeció a sus colegas de la UPN, y, asimismo, a sus colegas e instituciones periodísticas de León, que se han mostrado preocupados por su situación económica y de salud, y con cuyo respaldo solidario ha contado.



Hace seis meses, el periodista López Balladares fue víctima de un derrame cerebral que lo dejó imposibilitado de manera permanente, por lo que necesita atención especializada, alimentación y medicinas.



Producto de la situación económica que vive ha tenido que vender todas sus propiedades, y actualmente vive con su hija Lena Pasionaria López.



Para su pronta recuperación es necesario que sea atendido por especialistas en el extranjero, por lo que la Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN-León, realiza gestiones para que López Balladares sea trasladado a Cuba, en donde recibirá la rehabilitación necesaria.



El neurocirujano Manuel Sacasa Lejarza aseguró que el estado de salud del periodista es estable, y sólo necesita chequeo para vigilarle la presión y evitar un segundo derrame, ya que ello sería fatal.



Carlos Sánchez León, Presidente de UPN-León, expresó que esa organización ha apoyado en varias ocasiones a Wilfredo López Balladares, pues “no lo vamos a dejar solo porque cuenta con el aprecio de todos los colegas”, refirió. La UPN propone que López Balladares sea trasladado a una clínica para su debida atención.



De acuerdo con Jorge Luis Calderón, Vicepresidente Nacional de la UPN, los hijos del periodista López Balladares han destruido el patrimonio de su padre.



“Vendieron la concesión de una ruta de camioneta, desaparecieron el Jeep Niva blanco, y no se sabe qué pasó con la finca ubicada en la comarca Las Chácaras, carretera León-Managua.



“Los hijos no tienen visión como empresarios, y han dejado solo a su progenitor ahora que más los necesita”, aseveró Calderón, quien señaló también que López Balladares ha recibido la solidaridad del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN) desde su primer ingreso al Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales Argüello” (Heodra).



Melba Sandino Centeno, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN-León, aseguró que siempre ha estado pendiente de la situación de salud del colega.