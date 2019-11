Alcaldía busca basurero nuevo

Nunca antes el destino de la basura de Managua había sido tratado con tanto misterio. Hoy, el Director de Limpieza Pública de la Alcaldía de Managua, Ulrich Schilz, reveló que para evitar el bloqueo de la recolección de desechos de la capital, están utilizando técnicas de seguridad y medidas de prevención como cambios de rutas alternas, variaciones de horarios y puestos de intercepciones móviles para los camiones recolectores.



“Desgraciadamente estamos trabajando sin horario, sin una ruta fija y con medidas de seguridad en una labor que no debería ser secreta”, dijo el funcionario de la municipalidad, quien aseguró que trabajarán en el resto de la Semana Santa, pese a las presiones recibidas desde hace dos semanas por supuestos trabajadores informales del basurero municipal La Chureca y dirigentes del Movimiento Comunal.



Desde hace 20 días un reducido grupo de trabajadores informales de La Chureca, iniciaron una protesta en contra de la Alcaldía de Managua, ya que aseguran que los obreros municipales seleccionan el material reciclable y no les dejan muchas opciones a los “pepenadores” tradicionales que hurgan entre la basura en busca de material de valor que luego venden a los acopios de desechos sólidos.



Alteran rutas y horarios



Como parte de la protesta, los dirigentes de la misma ordenaron el cierre del vertedero La Chureca, por lo cual los camiones de la Alcaldía trasladaron los desechos a los basureros de Nindirí y Tipitapa.



No obstante, los protagonistas de las protestas intentaron bloquear estos basureros, pero fracasaron en sus esfuerzos aparentemente por cansancio y por las vacaciones de Semana Santa.



Según explicó Schilz, debido a las amenazas de agresión y muerte contra los equipos de obreros de recolectores por parte de los protestantes, la municipal organizó un método de recolección alternativo y distinto al tradicional, que consistía en un horario regular, una ruta establecida y los depósitos en puestos de recepción ya establecidos.



Se debilita protesta



Ahora, según Schilz, han variado las rutas, los horarios han sido alterados y trabajan hasta de noche y madrugada para evitar contratiempos, y están realizando puestos de intercepción móviles donde depositan la basura para luego retirarla en un horario especial: “Usted sabe, por motivos de seguridad no podemos explicar más”.



“Nosotros siempre hemos estado trabajando para Managua, y no van a detenernos las amenazas y los plantones. Si ellos nos bloquean aquí, nosotros salimos allá, si nos siguen por una ruta, nos vamos por otra, así vamos a estar a ver quién se cansa primero, pero Managua no debe sufrir por suciedad”, comentó Schilz, quien percibe cierto cansancio en la protesta de los trabajadores de La Chureca.



“Esa gente necesita trabajar y comer, y sé que muchos de los que apoyaban la protesta se han desmontado y se han ido a Nindirí y a Tipitapa a buscar trabajo, si usted de asoma en La Chureca ya nadie está quedando, sus dirigentes los están agotando”, dijo el funcionario municipal.



Obreros desvelados



Según el director de Limpieza Pública, como parte de los planes de alternativa ante un posible bloqueo masivo a los basureros municipales alternos, la Alcaldía de Managua está buscando nuevas opciones de depósitos.



“El alcalde está enterado de todo esto, está dirigiendo la limpieza pública desde algún lugar y nos hemos comunicado para esto. Incluso hemos contemplado adquirir una finca cercana, alquilada o comprada, para convertirla en un basurero alternativo”, reveló Schilz, sin dar más detalles.



Comentó que dentro de los planes de seguridad, incluso han tenido que reforzar la vigilancia en el Plantel Los Cocos, donde se resguardan las unidades recolectoras de basura, ante la amenaza de un asalto a la sede.



“Recibimos la información que se nos querían venir a plantar a los Cocos, avisamos a la Policía y los trabajadores hasta han tenido que quedarse a dormir. Más de 100 hombres que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para limpiar esta ciudad”, dijo Schilz, quien aseguró que “nada detendrá” las operaciones de limpieza en Managua.