Miranda “donó” lomas ajenas a sus parientes

Una nota aclaratoria colocada en la parte trasera de certificados que emitió la oficina departamental del Catastro del departamento de Rivas, a inversionistas que compraron las “Lomas de los Sandino” ubicadas en la bahía de San Juan del Sur, viene a comprobar que sus antiguos dueños sufrieron un claro despojo orquestado, según los afectados, por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y el ex alcalde sandinista de San Juan del Sur, Gerardo Miranda.

En la nota de los certificados catastrales que se le entregaron a los inversionistas, la delegada de Catastro de Rivas, Lilliam Marín, señala que las propiedades adquiridas por los inversionistas están sobre las cuentas registrales número 617, inscrita en el tomo 158, folio 54 y 137 asiento 25, y la número 2,375, inscrita en el tomo 130, folio 106, del libro del Registro Público de la Propiedad de Rivas, las cuales pertenecen de antaño a los ancestros de la señora Silvania Medina Sandino, quien las reclama ahora como heredera junto con el resto de su familia.

Quiere enredar la cosa

Al buscar la versión de Marín, señaló que en ese momento era imposible encontrar los planos de las propiedades, pero aclaró que esas notas que aparecen en los planos y certificados catastrales son para reflejar que el plano emitido está sobre otra finca “o sea, se traslapan, y eso el algo normal que hacemos porque el caso se resuelve en los juzgados”, comentó.

Miranda dona a sus familiares

Según Iván Salazar, esposo de la señora Silvania Medina Sandino, que es la afectada junto a su familia, el descaro del caso es que Miranda como alcalde hizo una serie de donaciones en las “Lomas de los Sandino”, que luego fueron vendidas a inversionistas. Entre los beneficiados por las donaciones están sus propios familiares, y entre ellos sobresalen, Elia María Herrera Bustos, Fernando José Fuentes Bustos y Evaristo López Cerda, suegra, cuñado y suegro respectivamente de Miranda.

Prueba de los actos

EL NUEVO DIARIO trató de buscar la versión de Miranda, pero éste de manera inesperada faltó a una cita que ya había sido acordada la tarde de ayer para conocer su versión del caso, y vía telefónica únicamente señaló que él no había otorgado las donaciones, aunque en una auditoría realizada por la Contraloría se habla de sus donaciones como edil, y como prueba de ello están las actas número; 117-280599, 118-250699, 119-300699,124-311299 y la 129-150500.

Estas donaciones originaron la venta de las “Lomas de Sandino” a los inversionistas que, de buena fe, compraron a beneficiados por las donaciones, y otros a Denis Ibarra Gutiérrez, y para 2002 los Medina Sandino empezaron a moverse vía judicial para recuperar sus tierras, pero en el proceso se toparon con la mano del magistrado

Pasaron sobre cosa juzgada

El intento de recuperación de la propiedad inició mediante una acción de nulidad del instrumento público, cancelación registral de las propiedades y reivindicación de las mismas, que introdujeron en el Juzgado Quinto del Distrito Civil de Managua, donde la entonces juez, Ligia Rivas Peña, ahora magistrada del Tribunal de Apelaciones de Granada, les dio la razón.

Medina Sandino también saboreó la victoria en el Tribunal de Apelaciones de Managua, donde el entonces perdedor, Denis Ibarra Gutiérrez, introdujo una apelación del caso, y al perder se fue a casación, donde también el fallo fue a favor de los Medina Sandino. Cabe señalar que la querella fue sólo en contra Ibarra Gutiérrez, porque era a nombre de él que estaban las dos fincas que reclaman los Sandino, y que entre ambas hacen 236 manzanas.

Lo insólito

Cuando Medina Sandino estaba a punto de tomar posesión de sus tierras, sucedió el giro inesperado del proceso. La juez Rivas Peña ordenó el 20 de abril de 2006 a la juez de Distrito Civil de Rivas, que dejara en posesión de las dos fincas a Medina Sandino, pero cuando se cumplía su orden el proceso se les revirtió a los Sandino Medina, pues la juez dejó sin efecto todo lo actuado por el TAM y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Tienen pruebas

Iván Salazar, esposo de la señora Silvania Medina Sandino, aseguró tener las suficientes evidencias con las que demostrará cómo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, usó sus influencias par despojar a su esposa y a la familia de ésta, de las dos propiedades que comprenden las “Lomas de Sandino”, y que dicho despojo tiene su origen en las ilícitas donaciones que hizo el ex alcalde de San Juan del Sur, Gerardo Miranda.

Para hoy en horas de la tarde señaló que se presentará ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional , para demandar al presidente de esa Comisión, diputado José Pallais, interpele a los inversionistas, a Denis Ibarra, a Gerardo Miranda y a los que recibieron donaciones, y aseguró que posteriormente develará el nombre del magistrado.