Barrida en “La Modelo”

Cinco funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) fueron “decapitados”, luego que una comisión investigadora del Ministerio de Gobernación comprobó que maltrataban a los reos y favorecían a narcotraficantes en la Cárcel Modelo de Tipitapa.

Entre los cinco funcionarios del SPN destituidos sobresale el alcaide José René Tercero, quien hasta ayer era el jefe de “ La Modelo ” de Tipitapa, y el subdirector de ese penal, el subalcaide Leonardo González.

También fueron dados de baja el sub alguacil Oscar Martínez Delgado, y los oficiales Eduardo Pérez Cubillo y William Conde Plata.

Maltrato y tráfico de influencias

La comisión investigadora, encabezada por el viceministro de Gobernación, Carlos Nájar Centeno, comprobó que el sub alcaide Oscar Martínez Delgado, además de maltratar a los reos practicaba tráfico de influencia con los narcotraficantes.

En lo que se refiere al alcaide José René Tercero, al sub alcaide González y a los oficiales Pérez y Conde, la comisión investigadora determinó que son responsables de maltrato a los privados de libertad y tráfico de influencias.

El tráfico de influencias en “ La Modelo ” de Tipitapa permitía el ingreso excesivo de electrodomésticos y uso de celulares, además del otorgamiento de visitas especiales y conyugales a los favorecidos con esta práctica irregular.

A través del tráfico de influencias se permitió a narcotraficantes nacionales y extranjeros en prisión, remodelar las celdas donde están recluidos en el penitenciario de Tipitapa, la principal cárcel del país.

Los narcotraficantes extranjeros favorecidos con el tráfico de influencias son los mexicanos y guatemaltecos que integraban una célula del Cártel de Sinaloa en Nicaragua, la cual fue desarticulada por la Policía hace tres meses.

Nuevos nombramientos

En sustitución del alcaide José René Tercero, fue nombrado como director de la Cárcel Modelo de Tipitapa el alcaide Oscar Molina Chavarría, quien se desempeñaba como vocero de esa institución.

Como subdirector, el sub alcaide Evenor Valle Molina, quien era el jefe de seguridad del Penal en Matagalpa, mientras la sub prefecta María del Carmen Salgado Herrera, actual subdirectora del SPN, asumió interinamente la dirección del mismo.

Salgado asume temporalmente la dirección del SPN, hasta que mejore la salud del prefecto Carlos Sobalvarro, quien está hospitalizado desde hace varios días.

Junto a los alcaides Molina y Valle estará conduciendo la jefatura del penitenciario de Tipitapa el subprefecto Julio César Chávez Ramírez, subdirector general Operativo del SPN.

Éstos son los nuevos directores:

1- Subprefecta María del Carmen Salgado Herrera, Directora General del SPN, interinamente.

2-Subprefecto Julio César Chávez, subdirector general.

3-Alcaide Benjamín Villalta Flores, jefe de División Asesoría Legal.

4-Alcaide Rafael Vila Daquí, jefe de División de Salud.

5-Alcaide Ligia Altamirano Gómez, jefe de la División de la Administración Financiera.

6-Alcaide Eliécer Bustamante, jefe de División Escuela Penitenciaria.

7-Alcaide Nidia Rodríguez, Jefe de División de Personal.

8-Alcaide Oscar Molina Chavarría, jefe de la Dirección Centro Penal de Tipitapa.

9-Alcaide Claudio Villanueva, jefe de la División de Proyectos.

10-Alcaide María Eugenia Gómez, jefe de la División de Auditoría Interna.

11-Alcaide José Mora Baltodano, jefe de la División de Planificación, Información y Estadística.

12-Alcaide Gerardo Cruz Ayala, jefe de la Dirección de Reeducación Penal.

13-Alcaide José Ríos Merlos, jefe de Seguridad Penal.

14-Alcaide Walter Mena Mena, Centro de Producción (Ceprop).

15-Alcaide Alma Iris Sobalvarro Ruiz, jefe de Dirección Control Penal.

16-Alcaide Modesto Rodríguez, jefe Director de Granada.

17-Alcaide Modesta Ortiz Mayorga, jefe Director de Penitenciaria de Mujeres.

18-Alcaide Félix Urbina Cruz, jefe Director de Estelí.

19-Alcaide Alejandro Pérez Téllez, jefe Director de Chinandega.

20-Alcaide Iván Ruiz, jefe Director de Juigalpa.

21-Alcaide Dionisio Palacios Calderón, jefe Director de Matagalpa.

22-Alcaide Carlos Muñoz, jefe Director de Bluefields.