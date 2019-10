Entregarán a “Rosita”

La Red de Mujeres Contra la Violencia terminó aceptando la orden de la ministra de la Familia, Rosa Adilia Vizcaya Briones, de trasladar a la adolescente identificada como “Rosita” a un Centro de Atención Especial avalado por MiFamilia, lo que se hará efectivo hoy, según confirmó Martha Munguía, directora del Centro Acción Ya.



Con la decisión terminó, aparentemente, una fuerte tercia entre el Ministerio de la Familia y la Red de Mujeres Contra la Violencia, que llegó al grado de que la ministra Vizcaya, señaló a las mujeres de encubrir el abuso que sufrió “Rosita” de parte de su padrastro.



Miembros de la coordinación de la Red buscaron una reunión ayer con la ministra de la Familia para pedir la revocación de la resolución ministerial que ordenaba el traslado de la adolescente, pero la ministra se rehusó a recibirlas argumentando que no habían solicitado despacho.



Las dirigentes feministas fueron atendidas por el representante legal del ministerio, Oscar Gómez, y por el director de Protección Especial, Martín Vargas, y tras varias horas de discusión, confirmaron que aceptarían el traslado ordenado por la ministra Vizcaya Briones.



Los amenazaron desde Asamblea

Antes que finalizara el encuentro, en la Asamblea Nacional los diputados Alba Palacios y José Pallais, declararon que no descartaban un retiro de la personalidad jurídica de la Red de Mujeres, en caso de mantener una actitud de desobediencia frente a la disposición del Ministerio de la Familia.



Funcionarios de MiFamilia también confirmaron que en caso que la Red de Mujeres se negara a entregar a “Rosita”, ejecutarían el traslado amparado en una resolución judicial.



“A pesar de las contradicciones, hemos acordado el acompañamiento al Ministerio de la Familia en el traslado de ‘Rosita’”, afirmó Munguía, quien garantizó el apoyo de la Red al proceso de búsqueda de la justicia para que se castigue al agresor de la adolescente.



Por su parte, el abogado Oscar Gómez, representante legal del Ministerio de la Familia, aseguró que el ministerio estaba retomando su papel como rector de la atención especial a menores en riesgo “procediendo a brindar la protección debida con un equipo especializado”.



“Hay un punto coincidente con la Red: que la niña debe estar en un centro bajo la tutela del Ministerio de la Familia, es nuestra responsabilidad brindar protección”, aseguró Gómez.



Mayra Sirias, miembro de la coordinación de la Red de Mujeres, aseguró que en la decisión de aceptar el traslado de la menor a MiFamilia, privó el interés superior del niño “por encima de cualquier dificultad”, y prometió que presionarán a las autoridades para que lo más pronto posible el criminal sea llevado a los tribunales.



Mientras, la procuradora de la Niñez, Norma Moreno, coincidió con la ministra de la Familia, y aseguró que dicha institución “es la garante de los derechos del niño”. Según Moreno, la Red de Mujeres debe dedicarse más a la defensa de las mujeres adultas “y no tanto en el caso de la niñez y la adolescencia”.



Supera trauma

Martha Munguía confirmó el proceso de superación del trauma que “Rosita” sufrió tras el abuso a que fue sometida por su padrastro. “Rosita está dando manifestaciones de confianza, evolucionando en su proceso personal de empoderamiento para identificar el abuso de que fue objeto”, señaló, aunque reconoció que aún es muy pronto para hablar de una recuperación total.



Munguía negó que “Rosita” acusara a su madre por el supuesto ocultamiento del abuso sexual a que fue sometida. “No se acusaban entre ambas”, dijo la especialista, para quien la adolescente siente culpa de lo que le pasaba. “Se pregunta si hizo algo para que el papá abusara de ella”. Sin embargo, reconoció que la adolescente se queja de “malas relaciones familiares”.



También investigan a la madre

La fiscal especial en casos de violencia contra la niñez, Odette Leytón, confirmó que las investigaciones abarcan hasta a la madre de “Rosita”. “Es importante esclarecer cuál es el papel de la madre, si ha cumplido con su deber de garante”, señaló la fiscal.



La representante del Ministerio Público dijo tener pruebas suficiente para determinar que la hija de 19 meses que tiene Rosita es hija del padrastro de ésta, “estamos en función de acreditar científicamente que producto de la violación, es que la niña salió embarazada”, señaló Leytón.



(Colaboración de Consuelo Sandoval)