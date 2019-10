Investigan otros abusos sexuales con varios niños

La Policía Nacional y el Ministerio de la Familia investigan abusos sexuales cometidos por un ex seminarista, en contra de cinco menores que estaban internados en el Hogar “Zacarías Guerra”, según confirmó la jefa del Distrito Cinco de Policía.



La comisionada Erlinda Castillo Chávez aseguró a EL NUEVO DIARIO que recibieron una información y sobre eso están investigando. “No tenemos un caso específico, pero estamos investigando”, señaló la jefa policial.



Sin embargo, fuentes del Ministerio de la Familia aseguraron que hasta ahora no se puede hablar de violaciones en menores, “lo que sí está comprobado es que se trata de abusos sexuales”.



Un ex seminarista

La información suministrada por la jefa de la Comisaría de la Mujer del Distrito Cinco de Policía, subcomisionada Geraldin González, señala que el autor de los abusos contra los cinco menores es un ex seminarista cuyo nombre nos reservamos por el momento. Extraoficialmente se conoció que fue retirado del seminario por comportamientos “indebidos”.



Un sacerdote que no dio su nombre, pero que se identificó como director del Hogar “Zacarías Guerra”, se limitó a decir que el caso de los menores abusados está siendo investigado por las autoridades policiales. “No tengo nada que informar, eso se está investigando”, afirmó.



El sacerdote evadió las preguntas de los periodistas y se refugió en una oficina de la Comisaría de la Mujer, sin contestar por qué un ex seminarista expulsado por comportamiento “indebido”, fue aceptado para relacionarse con menores. “Está en proceso de investigación y es mejor esperar qué se determinará”, dijo el sacerdote.



“Lo único que podemos decir es que estamos investigando un delito sexual, y será hasta que tengamos los resultados de los exámenes médicos que se podrá establecer si hubo delito y tipificarlo”, explicó la subcomisionada González.



MiFamilia confirma

Fuentes del Ministerio de la Familia confirmaron que se está investigando abusos sexuales cometidos contra menores. Martín Vargas, Director de Protección Especial del Ministerio de la Familia, es quien investiga los hechos.



Hasta las 4:00 p.m., de ayer, el Director de Protección Especial del Ministerio de la Familia se encontraba reunido con el director del Hogar “Zacarías Guerra” y funcionarias de la Comisaría de la Mujer, para tener más información de los hechos.



“Se está investigando, y para documentar la investigación se deben hacer varias diligencias”, declaró la comisionada Castillo Chávez, jefe de la Policía del Distrito Cinco, quien no quiso especificar qué tipos de abusos se cometieron contra los menores.



Castillo Chávez desmintió declaraciones de la jefa de la Comisaría de la Mujer, quien en horas de la mañana de ayer había asegurado que la persona denunciada como abusador estaba detenido. “Hasta ahora no tenemos a nadie detenido, recuerden que el CPP nos manda a investigar”, explicó la jefa policial.



Demanda castigo

La procuradora de la Niñez y la Adolescencia, Norma Moreno, pidió que se hagan todos los esfuerzos para investigar los hechos y llevar al culpable a los tribunales, también demandó al Ministerio de la Familia que al igual que lo hizo en el caso de “Rosita”, se tomen “todas las medidas de protección para que los niños abusados sean ubicados en un centro donde reciban atención especializada”.



Asimismo, recomendó que los organismos que tienen centros de protección, hogares sustitutos y hogares temporales, procedan a elaborar un protocolo de atención a los menores, para evitar situaciones como las que está investigando el Ministerio de la Familia y la Policía.