Caso Gero Ici a PGR

Gero Ibérica de Comercio Internacional S.L., Gero-ICI, se constituyó apenas triunfó en la última contienda electoral el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, sus socios son viejos gestores del gobierno sandinista, quienes en la década de los 80 manejaban oficinas de importaciones y exportaciones en España y Nicaragua, y cuyo principal rubro era el “grano de oro”, mediante la firma Eurocafé de Nicaragua S.A.



El procurador General de la República, PGR, Hernán Estrada, ayer solicitó a la Contraloría General de la República, CGR, que le remita “con carácter de urgencia” toda la documentación relacionada con este caso, aunque inexplicablemente no dijo haberle pedido nada a Martínez Tiffer.



Y es que los nombres de los españoles son los mismos: Víctor Gerardo Ruiz Rubio, D. Rogelio Blanco Díez, Carlos Del Castillo Olivares Ruiz, Gerardo Ruiz Rubio, y ocasionalmente, Mauricio Toledano Marqués. En nuestro país se coordinan mediante el nicaragüense Alejandro Castillo Martínez.



Unas malas huellas



La mayoría de esos nombres todavía aparecen en los archivos de la Dirección General De Ingresos, DGI, que en enero de 1999 cerró por mora a Eurocafé de Nicaragua S.A., cuyas oficinas estaban ubicadas de la Casa del Obrero cinco cuadras al sur y, una y media al este.



La empresa fue clausurada, pues adeudaba al fisco más de 6 millones 196 mil córdobas desde 1995. Se les aplicó, además, una multa de 15 mil córdobas y un cierre por tres días. No se supo más de la misma. Al menos en los archivos públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP.



También son los mismos nombres que participaron en algunas operaciones comerciales con los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, dejando pésimas referencias en los proyectos y licitaciones. La última fue en 2003, la compra de 58 vehículos mediante la Licitación Pública Internacional para el Proyecto denominado “Equipamiento de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua”.



En la década de los 80, además de Eurocafé, ellos aparecieron con otra firma denominada CCL Peninsular, pero a nivel regional figuran con otras como: Riogersa, Eurofinsa, Suministros y Equipamientos Médicos Vitaria, Europroperty, Iberopneus, Finnex, Justael, Aravaca 24, Eurocommodity, Proyectos Técnicos Integrales y, Tiempo Frecuencia y Electrónica.



Conforme el Registro Mercantil de España, el objeto social de CCL Peninsular S.A. es la “compraventa, arrendamiento y explotación, directamente o a través de terceros, de aeronaves, nuevas o usadas, de cualquier tipo”, es decir, nada tiene que ver con asuntos relacionados a los sectores de salud, seguridad y equipamiento bomberil o energía, aunque participaron en varias licitaciones de este tipo en nuestro país.



Un pago en la deuda externa



En el Informe Anual del Banco Central de Nicaragua (BCN), de enero de 1999, se destaca que entre los pagos de deuda externa más relevantes está uno que se realizó a favor de CCL Peninsular, por 1.1 millones de dólares, sólo detrás de los tres millones de dólares cancelados al BID y los 2.7 millones pagados a la OPEP.



Se desconoce si la nueva Gero-ICI, que forma parte de este grupo, es la primera vez que se involucra en nuevas operaciones con el recién instalado gobierno sandinista, una situación que empezaría a aclarar el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, Ernesto Martínez Tiffer, que será citado por la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional.



Fuentes ligadas al sector energético aseguran que Martínez Tiffer ya desembolsó más de un millón de dólares a favor de Gero-ICI, pues esta firma ya había depositado a ENEL su garantía bancaria por un millón 300 mil dólares, para iniciar las operaciones de exportación e importación de los equipos y repuestos, luego de firmar un contrato en este sentido el pasado 31 de enero de 2008. Esta especie sigue sin confirmarse.



Es un punto que ahora debe aclarar Martínez Tiffer, que sigue sin brindar declaraciones del caso y evitando a EL NUEVO DIARIO desde el pasado viernes, aunque este martes se le abrió por escrito el período de hasta 25 días de gestión en silencio que le permite la Ley de Acceso a la Información Pública, número 621.



D. Rogelio Blanco Díez, Director de Comercio Exterior de Gero-ICI, y su contraparte en la firma del contrato referido, ayer dijo una y otra vez desde España, que no ha recibido “ni un céntimo en la mano para iniciar el contrato”, pues estaban esperando la decisión de la Contraloría y la Junta Directiva de ENEL.



Advirtió que tenía poca carga en la batería de su teléfono celular y luego explicó que apenas se trata de “un contrato de intenciones, que no arranca hasta que no lo apruebe la Contraloría, por eso el contrato no se ha realizado”.



Respecto del adelanto del 20 por ciento del monto total (US$ 6.5 millones) que se indica en el contrato firmado, señaló: “No puedo decir que hay un adelanto porque no lo ha habido. Yo no sé, si hubo algún desembolso de dinero no me lo comunicaron que depositaron algún adelanto. Nosotros no hemos recibido ni un céntimo en la mano para iniciar el contrato”.



Confirmó que su presencia ha sido notoria en Nicaragua, pues fue ejecutivo de la firma CCL Peninsular, “que es el más grande en comercio exterior. Hemos trabajado en muchos países”. Otra vez no pudo aclarar qué proyectos ha desarrollado Gero-ICI en nuestro país en los últimos 25 años, pues se refirió de nuevo a experiencias en Suramérica.



Oportuno corte de batería



Suponemos que la carga de la batería del celular de Blanco Díez se acabó exactamente cuando EL NUEVO DIARIO terminó de preguntar: ¿Qué tipo de relación tienen ustedes con el gobierno del presidente Daniel Ortega?, pues la llamada se cortó de inmediato.



“He tenido conocimiento de informaciones periodísticas que señalan supuestas anomalías, presuntamente cometidas en el marco de una negociación, así como de una solicitud a vosotros de parte del ingeniero Ernesto Martínez Tiffer”, dice la misiva enviada ayer por el procurador Estrada al presidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro.



“En relación con este tema, pido de carácter urgente toda la información relacionada a efectos de asumir las funciones que me corresponden”, concluye el escrito del procurador, que fue recibido ayer mismo por el contralor presidente.



El vicepresidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, dijo que remitirán inmediatamente a Estrada toda la información del caso, sobre todo la resolución en la cual rechazaron la solicitud de Martínez Tiffer para contratar directamente con Gero- ICI, para adquirir repuestos para plantas eléctricas del Estado.



El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Maximino Rodríguez, exigió a la Contraloría abrir una investigación al respecto. A simple vista, dijo Rodríguez, el presidente de ENEL habría violado la Ley de Contrataciones del Estado.



En similares términos se pronunció el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, Eduardo Montealegre, quien deslindó la responsabilidad de la Asamblea Nacional, pero señaló la necesidad de una investigación por parte de la Contraloría.



A esta situación ayer se sumó otra irregularidad, pues en una nota de prensa publicada por el Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela, se afirma que “las plantas de generación eléctrica Hugo Chávez, instaladas en Nicaragua desde 2007, se encuentran en normal funcionamiento y aportan 60 MW (megavatios) al sistema eléctrico de ese hermano país”.



Es decir, que es falso que estas plantas tengan desperfectos y necesiten una inyección de capital de más de dos millones 45 mil dólares para asegurar su funcionamiento, tal y como informó Martínez Tiffer a la CGR, o no dice verdad Venezuela.



La viceministra de Energía, María Gabriela González Urbaneja, aclaró que “según informaron las autoridades del sector en Nicaragua, las plantas se encuentran operando normalmente en un régimen de entre 4 y 8 horas diarias”.