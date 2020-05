Finlandia evaluará futuro de su ayuda

El ministro de Cooperación y Comercio Exterior de Finlandia, Paavo Väyrynen, arriba hoy al país para evaluar el futuro del apoyo directo al presupuesto de Nicaragua por parte de Finlandia, que sólo en 2007 suministró 16 millones de dólares en diferentes programas. Väyrynen reconoce que no se sabe si Finlandia continuará este financiamiento presupuestario, lo cual evaluará cuidadosamente durante su visita a Nicaragua; expresa sus reservas sobre la prohibición del aborto en el país, y anuncia el interés finlandés de invertir acá en el sector forestal.





En 2007, Finlandia explicó su Programa de Cooperación para el Desarrollo. ¿Hay cambios en relación con Nicaragua?



Acerca de Nicaragua, nada en especial. Nicaragua ha sido mencionada en nuestro Programa para el Desarrollo, y básicamente continuaremos con los mismos fundamentos. Pero en el contexto general del Programa, lo nuevo es el énfasis en el desarrollo sostenible en todas nuestras prioridades: ecológicas, económicas y sociales. Estos principios influenciarán nuestra relación con Nicaragua y la cooperación a su país. Los principios del desarrollo sostenible son los mismos formulados por las Naciones Unidas en sus decisiones de alto nivel en 2005. Pero en realidad están inspirados originalmente en la reunión de Río de 1992, en la cual participé como Ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, y en la idea de que la ayuda al desarrollo sostenible alcance niveles globales.



El mayor énfasis será en la sostenibilidad ecológica. Para nosotros lo importante es cómo la política económica crea desarrollo económico sostenible que incluya crecimiento, reducción de la pobreza, buena gobernabilidad, democracia y respeto del Estado de Derecho. Éstos son los mismos principios de nuestra relación con Nicaragua.



Nicaragua y Finlandia empezaron su relación hace 30 años. ¿Cuáles han sido los principales resultados de esta cooperación?



Hemos tenido un desempeño en muchas áreas: desarrollo rural, salud, descentralización del gobierno, apoyo a la administración municipal, especialmente en municipalidades como Boaco y Chontales. Los resultados, de acuerdo a nuestra experiencia, han sido muy prominentes en las áreas del desarrollo rural, en los servicios de salud, especialmente para la mujer, y en el incremento de la posibilidad de que la población tenga parte en la toma de decisiones y en la obtención de influencia en la sociedad. Éstos han sido los resultados más importantes. Por supuesto, estoy visitando personalmente Nicaragua por primera vez y estoy muy interesado en conocer los éxitos y, por supuesto, mis observaciones influirán en toda la cooperación en el futuro.



¿Por qué Finlandia coopera con Nicaragua? ¿Por qué no con Honduras o Guatemala?



Nosotros hemos concentrado nuestra cooperación en varios países, y Nicaragua es uno de los principales proyectos, Nicaragua es el país número uno de nuestra cooperación en América Latina. Tenemos cooperación con otros países con otras bases y un programa muy intensivo de energías renovables en Centroamérica y ocho países, incluyendo a Guatemala y Honduras. También tenemos cooperación con estos países. Debido a que Nicaragua tiene un bajo nivel de ingresos, se ha convertido en un importante socio de nuestra cooperación. Cuando Nicaragua obtenga un alto nivel de ingresos, perderá este proceso sostenible de cooperación. Vietnam está ahora en el proceso de perder su posición, por lo cual, nosotros necesitamos encontrar otro tipo de cooperación. En el futuro, algún día, nosotros esperamos que Nicaragua se desarrolle lo suficiente y necesitaremos encontrar otro tipo de instrumentos de desarrollo. Por el momento, Nicaragua es una de nuestras prioridades.



Gobernanza, los derechos humanos y la transparencia son muy importantes para Finlandia. ¿Usted piensa que Nicaragua ha progresado en estos aspectos?



Sí, en realidad, nosotros vemos ciertas mejoras, pero depende del período de tiempo que usted compare. Si se toma un largo período de tiempo, en verdad, ha habido un positivo desarrollo. Pero, por supuesto, es importante mejorar en todos los principios del desarrollo, no solamente en los derechos humanos y democracia, como lo esperamos; pero también en buena gobernanza, lucha contra la corrupción, credibilidad en la toma de decisiones y en políticas económicas que reduzcan la pobreza.



En nuestra experiencia en los últimos años, la reducción de la pobreza ha sido mejor alcanzada en países donde sus economías nacionales están integradas a la economía global, y el país es capaz de crear desarrollo económico sostenible con programas para reducir la pobreza.



¿Por qué para Finlandia es tan importante el desarrollo rural como parte de su estrategia de cooperación?



A causa de los tres principales elementos del desarrollo sostenible. En primer lugar, en todos los países es importante promover el punto de vista del desarrollo ecológico sostenible, debido a que todos los países tienen recursos naturales renovables. En segundo lugar, en muchos países las personas más pobres viven en las áreas rurales, y si se quiere reducir la pobreza, se tiene que apoyar el desarrollo rural. En tercer lugar, el desempeño de muchos países depende de las políticas económicas.



El apoyo directo al presupuesto de Nicaragua por parte de Finlandia, ¿continuará?



Por ahora tenemos un compromiso hasta 2009, y vamos a considerar qué hacer con respecto al futuro. Nosotros tenemos en Finlandia una discusión más general acerca del apoyo directo al presupuesto. Es un tópico controversial. Es positivo para los países donantes sostener una discusión al respecto, influenciar los progresos básicos, pero por otro lado, hay algunos aspectos negativos que necesitamos discutir. Y nosotros estamos decidiendo ahora los niveles de apoyo presupuestario directo para cada país. El futuro es algo que vamos a discutir. No sé aún si habrá continuidad. Tenemos dos aspectos de esta cuestión: uno positivo y uno negativo.



¿Cuál es el aspecto negativo?



Bueno, depende del país.



¿En el caso de Nicaragua?



En el caso de Nicaragua, yo estaré arribando a Nicaragua (hoy miércoles, para examinar la situación). Pero veamos el caso de Tanzania: Tanzania es un buen caso, tenía control presupuestario, pero se dio un muy serio caso de corrupción en el Banco Central. Por lo que ocurrió en Tanzania, tenemos que ser muy críticos respecto a todos nuestros países socios. El control del presupuesto depende del nivel de la administración y de los sistemas de control, por lo que yo no sé aún si continuará (el apoyo presupuestario a Nicaragua). Pero como he dicho, tenemos compromisos de ayudar al presupuesto de Nicaragua al menos hasta 2009.



¿Está el gobierno de Finlandia preocupado por la prohibición del aborto en Nicaragua y su impacto en la salud de la mujer nicaragüense?



Nosotros conocemos la legislación que ustedes tienen en Nicaragua para la restricción del aborto. Cuando su ministro de Relaciones Exteriores nos visitó (el canciller Samuel Santos), nosotros discutimos con él acerca de las típicas leyes que hay en todos los países acerca del aborto terapéutico, y cómo las mismas son un derecho humano básico de la mujer e importantes para la salud de la mujer embarazada y los niños. Pensamos que la legislación en Nicaragua es muy estricta y afecta los derechos humanos de la mujer y la calidad de vida de los niños, y es por esa razón que pensamos que tenemos una justificación para discutir este tópico con el gobierno de Nicaragua. Yo entiendo el contexto de la toma de decisión –-para prohibir el aborto--, pero por otro lado, los líderes políticos necesitan ser capaces de tomar una decisión que posiblemente no sea aceptada por la población. Los políticos pueden convencer luego a la población del porqué han tomado esta decisión.



¿Cuál es el propósito de su visita a Nicaragua? ¿En qué consiste su agenda?



El asunto más importante es, por supuesto, nuestra cooperación para el desarrollo. Nosotros somos responsables por ello, y yo personalmente he de visitar a nuestros principales países socios. Durante esta visita estaré en México y luego tendré una reunión en Costa Rica, acerca de nuestra cooperación en energía renovable con Centroamérica.



¿Se reunirá con el presidente Daniel Ortega?



Sostendré reuniones con varios ministros: el ministro Santos; el viceministro Jaenzschke; el ministro de Agricultura, Ariel Bucardo; el ministro de Salud, Guillermo González; y el ministro de Finanzas, Alberto Guevara. Me acompañarán en esta visita un par de expertos en desarrollo forestal y bioenergía, para estudiar posibilidades comerciales entre ambos países. También he sido informado a inicios de esta semana de que el presidente Ortega quiere sostener una reunión conmigo, y ésta tendrá lugar durante mi visita.



¿Es posible que Finlandia invierta en el sector forestal de Nicaragua?



Depende de las compañías. En nuestra cooperación para el desarrollo, nosotros tenemos, por supuesto, interés en el sector forestal, porque Finlandia es uno de los países líderes en explotación forestal a nivel mundial. El sector forestal es importante para el desarrollo global y el desarrollo individual de cada país. El canciller nicaragüense mencionó que había un bosque caído en la montaña (después del huracán “Félix”). Los árboles estaban caídos, no sé cuál es la situación exactamente, pero van conmigo un par de expertos que evaluarán este tópico acerca del sector forestal.



En noviembre de 2007 el canciller Santos lo visitó en Helsinki, ¿cuáles fueron los resultados de este encuentro?



Por supuesto, hemos discutido la agenda política. Discutimos los pasos para la cooperación al desarrollo entre nuestros países en términos generales. Y discutimos tópicos para preparar mi visita a su país y, por su puesto, discutimos la cooperación al desarrollo en el campo comercial.



¿Usted prevé cambios en la cooperación hacia Nicaragua?



Yo estaré listo para responder esta pregunta después de mi visita a Nicaragua. Por supuesto, yo sé que varios donantes han sido críticos acerca del desarrollo político en su país desde el cambio de gobierno, hace un poco más de un año. Y por supuesto, estamos interesados en las posibilidades de sostener el desarrollo. Me reuniré con los líderes de su país al respecto. Si se desea ser efectivo en la reducción de la pobreza y tener buenos resultados, necesitamos actuar de acuerdo a los principios de la sostenibilidad, y los resultados económicos y ecológicos son importantes para mejorar la cooperación para el desarrollo entre Finlandia y Nicaragua.