Inafor desconoce el trato con Raya Ka Raya

El aprovechamiento de madera por parte de la empresa norteamericana Raya Ka Raya S.A., autorizado por el gobierno regional del Atlántico Norte no es aún del conocimiento del Instituto Nacional Forestal, Inafor, manifestó el director ejecutivo de esta entidad, William Schwartz.



“Hasta el momento el documento que se nos ha enviado no es una concesión o contrato, sino la voluntad política del gobierno regional de darle a esta empresa aprovechamiento, la cual supongo está de acuerdo con el modelo de forestería comunitaria que hemos consensuado, y que el Presidente de la República ha respaldado, sin embargo, concertaremos una reunión para que nos expliquen, porque nosotros no estamos divorciados de esto, y nuestro deber es velar para que se cumpla la normativa 75-2007, que rige la asociatividad comunidad-empresa privada”, dijo el licenciado Schwartz.



La prioridad para la RAAN continúa siendo la Forestería Comunitaria, enfatizó el director ejecutivo del Inafor, quien adujo que no está en posición de cuestionar las decisiones que toma el Gobierno Regional, pues éste es soberano.



“El Gobierno Regional toma sus decisiones, lo que nosotros hacemos es velar (para) que lo que ellos aprueben cumpla con la normativa 75-2007 que se publicó en octubre, post huracán Félix, que establece cuáles son las relaciones que debe haber entre empresas privadas y comunidades. Dicha normativa manda a las empresas a contribuir con la reconstrucción, que la madera debe comprarse a precio de mercado, y que las comunidades tengan participación”, afirmó el licenciado Schwartz.



A cincuenta años



El licenciado Schwartz manifestó que por EL NUEVO DIARIO se informó de la concesión a treinta años que se pretende dar a la empresa norteamericana, y comentó que la misma, si está aplicándose el régimen de forestería comunitaria y la resolución que la respalda, debe entenderse no como tala, sino como reforestación y servicios ambientales.



“Yo estoy interpretando la lectura, y el que una empresa acepte la concesión en los términos de forestería comunitaria --que dice que le dará la madera para la reconstrucción de viviendas a los comunitarios, y que el excedente lo pagará a precio de mercado-- considero que no está dispuesta a talar, sino a reforestar y a ganar con ese dinero por pago por servicios ambientales. Entonces no me asusta, y no le daría 30 años sino 50, asegurando que las cláusulas están claras”, expresó el director del Inafor.



Sin capacidad



También dijo que si bien hay sectores en la RAAN que se dejarán para la aplicación de forestería comunitaria pura --es decir, que todos los procesos serán manejados por los comunitarios a quienes se les dotará no sólo de aserríos sino también de hornos de secado y talleres de ebanistería, entre otros--; habrá algunos territorios donde se permitirá la asociatividad con empresas privadas que cumplan con la normativa 75-2007.



“La normativa establece un espacio para que las empresas privadas aprovechen la madera bajo el modelo de forestería comunitaria, porque nosotros no tenemos la capacidad para aprovechar esos 10 millones de metros cúbicos que están tumbados y deben de ser procesados antes de tres años para que sirvan de algo”, dijo Schwartz.



En total, se pretende que a finales de este año haya 17 aserríos con igual número de microempresas, aliadas en una corporación, en diversos puntos de la RAAN, trabajando bajo el modelo de forestería comunitaria.



“Tenemos cinco aserríos, nuestros técnicos viajarán a Estados Unidos a comprar nueve más que estarían llegando en unos tres meses, y tres aserríos serán donados por la FAO. Toda esa maquinaria --que cuesta unos 21 millones de córdobas-- será donada al Gobierno Regional para que se haga acreedor del 25 por ciento de la corporación de forestería comunitaria, mientras el otro 75 por ciento será para los comunitarios que son los dueños del recurso”, afirmó Schwartz.



“Algunos dicen que nosotros estamos soñando con la forestería comunitaria, pero estamos defendiendo ese proceso que consideramos que permitirá a nuestra gente --hablando como costeño-- salir de la pobreza, porque lo que no queremos es repetir lo que se ha hecho históricamente, que otras personas aprovechan los recursos no las comunidades”, concluyó.