Un oculto manto de impunidad con Cenis

El Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, opinó que la investigación del caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) debe profundizarse, indagando desde el comienzo del proceso, porque “500 millones de dólares no prescriben”.



Morales emitió las declaraciones un día después de que las autoridades de la Fiscalía General de la República anunciaron que tienen suficientes pruebas para acusar a ex funcionarios del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) y a personas particulares que se beneficiaron.



La Fiscalía realiza su investigación retomando la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que excluyó al ex Presidente Arnoldo Alemán, al ex Presidente del BCN, Noel Ramírez y a otros funcionarios de esa Administración, por considerar que para ellos ya prescribió.



“500 millones de dólares no prescriben, porque todo el pueblo está pagando ese crimen de lesa humanidad que no prescribe, y si se quieren descifrar los enigmas y encontrar la maraña, se debe ir a la punta del ovillo y comenzar a desenredarlo”, dijo Morales.





Comenzar por el emisor

Eso quiere decir, comenzar por el principio por el emisor, hay gente que no tiene el grado de responsabilidad que se sugiere atribuirle, y hay otros que se pasean tranquilamente por todo el país y por Centroamérica con grandes responsabilidades.



Aunque Morales Carazo no mencionó a Alemán, vale recordar que quien comenzó el proceso de los Cenis y autorizó su emisión fue Alemán, a través de un decreto presidencial bajo el argumento de que eran para respaldar a los ahorrantes.



Las cosas se deben investigar desde el inicio, si hay o no hay explicaciones legales, si fue para evitar males, quiénes se lucraron, quiénes se benefician, hay Cenis buenos y Cenis malos, obviamente, dijo Morales, haciendo mención al informe del economista Néstor Avendaño.



Hay cosas que no prescriben nunca, en estos casos hay responsables y esta cosa no es que venció. Para que todos estén tranquilos, hay que investigar desde el inicio, insistió Morales.





Compadres hablados

Reveló que antes de que “estallara la bomba”, Alemán llamó a Daniel Ortega para preguntarle si tenían interés en esos bancos, y le respondió que no. “Eso fue cuando el superintendente de bancos, Noel Sacasa, había tomado la decisión (de intervenir) y jamás puedo pensar que la tomó de manera inconsulta”.



Después de eso vino un burum-bum-bum, ofrecían intereses hasta del 21 por ciento, dijo Morales, tras revelar que a él le ofrecieron participar y él lo rechazó para poder dormir tranquilo, pero con una investigación se puede conocer quiénes son las personas que se beneficiaron con ese proceso.



Afirmó que primero hay que preguntarse: ¿Quién autoriza la emisión de los Cenis? ¿Tenía o no tenía facultad? ¿Había otras opciones? ¿Quién es el principal ejecutivo que implementa esas emisiones? Eso hay que profundizarlo, dijo Morales.



El Estado tiene derecho de averiguar quiénes son todos sus acreedores, el banco tiene intereses de los títulos de los bonos, o son administradores, pero hay personas que se benefician y debemos conocer quiénes son, agregó Morales.



Hay cosas que no prescriben nunca. En estos casos hay responsables, y esta cosa no es que venció. Para que todos estén tranquilos, hay que comenzar por lo primero, reiteró.