Ortega pronostica terribles huracanes

Su mensaje, esta vez, compitió con el Apocalipsis. Advirtió que habrá una fila de huracanes esperando destruir el Caribe nicaragüense. La devastación es inminente. Y para demostrar que la verdad le asistía, recordó al huracán Joan, al Mitch y al Félix.



No era el pronosticador de turno del Ineter. Era el presidente Daniel Ortega anoche, recibiendo la memoria anual 2007 del Ejército de Nicaragua, de manos del general Omar Halleslevens.



Aunque pidió a Dios que no hubiesen más huracanes durante el invierno, su pronóstico personal --basado en la experiencia trágica nacional y en estudios internacionales-- es que habrá una fila de huracanes amenazando a nuestro país, especialmente en octubre, un mes que ya el año pasado marcó bajo el signo aciago del duelo por la masacre histórica del 12 de octubre de 1492.



“Hago la siguiente reflexión: independientemente de si hay condiciones o no para realizar las elecciones, ¿será conveniente exponer de nuevo a la población al riesgo de más huracanes? Lo mejor será pasar las elecciones al verano”, dijo el mandatario.



Ortega advirtió que los pronósticos son terribles porque “hay toda una fila de huracanes” que amenazan el Mar Caribe. En todo caso, advirtió, es el Consejo Regional de la RAAN, el que ha solicitado al Consejo Supremo Electoral, CSE, la suspensión de los comicios en Waspam, Prinzapolka y Bilwi, y el Ejército de Nicaragua estará listo para resguardar los comicios a nivel nacional.



Y para demostrar que es objetivo en su análisis, reconoció que la destrucción en Bilwi no fue tanta como en Sandy Bay, que virtualmente desapareció del mapa, pero de todos modos no hace falta hacer elecciones allá.