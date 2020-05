Montaje oficialista vs. Yatama no sandinista RAAN paralizada

Pobladores de los municipios de Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka, iniciaron desde ayer un paro de actividades como medida de presión para postergar las elecciones municipales.



Casi todo está cerrado: las clases suspendidas, el aeropuerto cerrado, las instituciones del Estado cerradas y el único banco podría cerrar también.



Desde ayer, todas las instituciones del Estado y el aeropuerto se mantenían cerrados, y, por si acaso, también han suspendido las actividades en el cruce del lanchón de Wawa Boom.



Montaje oficial



Reynaldo Francis y Elizabeth Henríquez anunciaron la llegada de más gentes procedentes de las comunidades aledañas a Bilwi a respaldar las protestas, para que los diputados escuchen sus demandas de no elecciones.



La otra cara



Mientras que por otro lado, en el parque municipal unas cien personas de la facción Yatama no sandinista se reunieron, y con altoparlantes comenzaron a exigir la no postergación de las elecciones municipales.



En el retén o salida principal de la ciudad, militares retirados de AMIR y Armingob se mantienen plantados desde el pasado lunes, exigiendo al presidente Daniel Ortega el cumplimiento de los acuerdos que firmó con ellos cuando llegó como candidato haciendo promesas de campaña.



Amenaza con violencia



Elizabeth Henríquez, alcaldesa de la ciudad, insistió en que la manifestación era cívica y pacífica, pero que si no les cumplen entonces las cosas podrían tornarse diferentes.