Reducen mortalidad materna en hospitales

La hemorragia post parto es la principal causa de muerte materna en el mundo, y nuestro país no es la excepción. El año pasado, 120 mujeres perdieron la vida por complicaciones obstétricas, y el 58% de los casos fue producto de la pérdida de sangre después del parto.



El doctor Wilmer Beteta, responsable del Programa Mujer y Adolescencia del Ministerio de Salud, comentó que se han reportando once muertes maternas en lo que va del año, en mujeres cuyas edades oscilan entre los 20 y los 34 años. “De estas muertes, cinco fueron hemorragia post parto y por problemas de hipertensión”, afirmó el galeno.



Beteta aseguró que este año se logró reducir las muertes maternas, ya que a esta misma fecha del año pasado ya se habían registrado 37 madres fallecidas. Deborah Armbruster, representante de la Iniciativa para la Prevención de la Hemorragia Post Parto (POPPHI por sus siglas en inglés), afirmó que estas muertes se pudieron evitar a través del Manejo Activo de la Tercera Etapa del Parto (Matep).





Matep en unidades de salud

“El Matep es una intervención sencilla, viable y económica a través de tres simples procedimientos que pueden reducir las muertes maternas por hemorragia post parto. Esto consiste en administrar agentes uterotónicos, aplicar tracción controlada del cordón umbilical, así como aplicar masajes uterinos después de que la placenta descienda y sea evacuada”, explicó Armbruster.



La representante del Popphi lamentó que pocos galenos estén al tanto del método, pues esto reduciría en gran parte de las muertes maternas. Hay otros médicos que lo conocen pero no lo utilizan, y hay madres que todavía prefieren parir a sus hijos en el hogar, sin atención hospitalaria.



El doctor Beteta indicó que el Matep es una orientación que se está institucionalizando en todas las unidades de salud del país. “A toda mujer que asiste a los hospitales o centros de salud, inmediatamente después del parto, se le aplican diez unidades de oxitocina. Lo que tenemos que fortalecer es la tracción del cordón umbilical y el masaje uterino”, dijo el responsable del Programa Mujer y Adolescencia del Minsa.





Abortos son emergencias obstétricas

Además, dijo que de las 120 muertes maternas reportadas el año pasado, dos correspondieron a abortos. “El Minsa tiene orientado tratar el aborto en todas sus complicaciones como emergencias obstétricas, y por ello estamos siguiendo los protocolos”, dijo el doctor Beteta.



Agregó que 20 mujeres murieron por causas de hipertensión, e hizo un llamado a la población a que no se deje sola a una mujer embarazada y que la familia conozca los síntomas de peligro.



“Si ven que a la embarazada se le están inflamando los pies, la cara, presenta dolor de cabeza y ganas de vomitar, esas son señas peligrosas de hipertensión ascendente y preclampsia. Es muy importante que la mujer cuente con el apoyo de todo el núcleo familiar, e incluso de la comunidad en las zonas rurales, para que sean trasladadas a la unidad de salud más cercana”, concluyó el médico.