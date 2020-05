“Aportes místicos y marxismo de sacristía”

El doctor Aldo Díaz Lacayo acuñó el concepto de “Siglo Espiritual” para interpretar la clerical inclinación del actual gobierno a la jerarquía católica y trazar la división entre religión y espiritualismo, sin embargo, el doctor Julio Briceño no pareció bien convencido de esos aportes místicos que despiden un cierto incienso a “marxismo de sacristía”.



Díaz Lacayo expresó a END que “lo nuevo es que las expectativas humanistas espirituales que se tiene sobre un gobierno revolucionario, son mucho mayores --me refiero a la gente de cultura-- que las que puede despertar un gobierno que no lo es. En este marco concreto, en Nicaragua se da una relación más o menos cordial y a veces productiva, entre las distintas iglesias y el gobierno revolucionario”.



Briceño, un marxista de cepa, replica al “historiador bolivariano Aldo Díaz Lacayo (que) se ha metido sin la debida protección a un terreno muy lleno de abrojos. Al menos que se refiera a la espiritualidad bíblica”.



Sólo recordemos que: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”, instruye el médico especialista.



¿Cuál gobierno revolucionario?

“Nos interesa la espiritualidad, como factor perfeccionador de la conciencia revolucionaria, la espiritualidad del militante del partido revolucionario, en el Proceso Revolucionario que va a transformar la vida de la sociedad. ¿Pero dónde está ese gobierno revolucionario? No existe”, asegura el doctor Briceño.



Sus preguntas son múltiples, luego de leer las respuestas del también ex diplomático: ¿Dónde esta ese partido revolucionario? No existe. ¿Qué “gente de cultura” tiene esas expectativas humanistas espirituales? ¿Imagina alguna elite esperando en una fila? ¿O es la fila de los condecorados con la Orden “Rubén Darío”? ¿O son los CPC que por órdenes expresas están copando las instituciones estatales como el Seguro Social para impedir las protestas de los miles de jubilados que comen con menos de un dólar al día?

El doctor Dávila plantea que el hombre es capaz de forjar su propio destino, “no es el optimismo ciego y complaciente” del ‘progresivismo’, sino con gran voluntad consciente y activa, cuando el hombre deja de ser alienado.



Díaz Lacayo dijo que “no me interesa para nada que exista o no una relación cordial y productiva entre los gobiernos y la Iglesia. Lo que me interesa es que la sociedad luche por el reencuentro del hombre consigo mismo y con la naturaleza”.



El doctor Briceño sostiene que el estudio de EL Capital o tan sólo del Manifiesto Comunista, lleva al militante a desenmascarar su alienación. La desalienación del hombre es el motor del pensamiento marxista, esto es la libertad del hombre. La lucha del marxismo es para tener hombres plenamente humanos, liberados, precisamente, de los fetiches opresores.



Eso entendemos por reencuentro del hombre consigo mismo, con la naturaleza, pero Aldo, se precisan tres condiciones para lograrlo, y esa es nuestra lucha de toda una vida:

1.-Tener un gobierno con una postura definida con respecto a los medios de producción.



2.-Ese gobierno debe tener una actitud política clara y contundente con respecto a las relaciones sociales y de poder.



3.-Debe tener una ideología sólida respecto de la concepción del mundo y de la vida.



Ese gobierno no existe en Nicaragua.



Esa espiritualidad revolucionaria y acciones políticas claras son las que van a generar los cambios estructurales de la sociedad para tener un hombre nuevo cuando tengamos un gobierno acorde con el siglo XXI, asegura el doctor Briceño.



“Lo contrario es un análisis de marxismo de sacristía”.





Doctor Julio Briceño Dávila.



