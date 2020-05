“Comandante Leonel” está decidido a hablar

El ex diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Luis Ángel López Espinoza, investigado por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) por supuestos vínculos con la organización de trasiego de drogas del salvadoreño Reinerio Flores Lazo, denunció ayer en el Centro Nicaragüense de

Derechos Humanos (Cenidh) que las autoridades

lo persiguen sin fundamentos.



Ante esto, López dijo que se presentaría ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y que está dispuesto a colaborar para aclarar cualquier duda que puedan tener.





Un comisionado muy ocupado

Sin embargo, al solicitarle al comisionado Marvin Ordóñez, segundo jefe de la DAJ, una entrevista, el oficial dijo estar muy ocupado y que hasta hoy podría

atender.



Norwin Solano, abogado del Cenidh, señaló que al hablar con el comisionado Ordóñez, quien en su momento solicitó la orden de allanamiento del domicilio de López --efectuado el 15 de marzo--, dijo que estaba interesado en hablar con él, pero que tenía varios compromisos a los que no podía faltar, por lo tanto la entrevista sería hasta hoy.



“Esto podría significar que el denunciante no es necesariamente una persona objeto o sujeto de persecución y se puede presumir que fue en el cauce de una investigación que llegaron a su casa de habitación. Lo interesante de esto es que López está en la disposición de dar las explicaciones que para el caso sean necesarias. Como Cenidh, pues, estamos anuentes a seguir como puente entre López y las autoridades”, aseguró Solano.





Desconoce trasfondo del asunto

Por su parte, López dijo no tener nada que ver con la gente señalada de narcotráfico, y mucho menos conocer de qué se trata todo. “Lo único que sé es lo que ha aparecido en los medios de comunicación, por esto busco ampararme y dar conocimiento de esto a los organismos de derechos humanos, pues sin haber ninguna acusación ni fundamentos allanan mi vivienda y afectan mi vida familiar”.



López, que en el partido Resistencia Nicaragüense es conocido como “Comandante Leonel”, comentó no tener sospechas de que esto pueda ser una revancha política en su contra, pero tampoco podía descartarlo.



Por su parte, el abogado Manuel Urbina Lara, representante de López, expresó que desconocen el trasfondo del asunto, y sólo las autoridades policiales saben con certeza del origen para vincular a su cliente, y de dónde viene haberlo mencionado en este grave caso.