Tras churequeros, llega taller central

Recién pasó el conflicto con los churequeros y nuevamente el cielo sobre la comuna capitalina se colma de nubes oscuras, que amenazan con una tormenta de paros escalonados bajo la bandera del incremento salarial.



Los 120 trabajadores de los talleres centrales de la Alcaldía de Managua esta mañana se fueron al paro de labores, exigiendo que también sean beneficiados con los 11 millones de córdobas que el Concejo aprobó para los obreros del Plantel Los Cocos.



Según los trabajadores del Plantel Central “Jackson Jácamo”, están inconformes porque ellos, igual que los recolectores y los mecánicos de Los Cocos, están expuestos a la contaminación de los vertederos de basura, pues su faena incluye ir a los vertederos, arrastrarse entre los desperdicios y el fango para reparar los vehículos de la municipalidad cuando el desperfecto es serio.





¿Segunda tormenta municipal?

Esto ocurre un día después de que el vicealcalde, Nery Orochena, llegara a acuerdos con los sindicalistas representantes de los trabajadores del plantel Los Cocos, prometiéndoles que se destinarían 11 millones de córdobas para aumento salarial, lo que significaría entre 1 mil 500 y 1 mil 800 córdobas mensuales, con el compromiso de que estos no continuaran con la “pepena” de los desechos reciclables, los cuales serían dejados a los trabajadores por cuenta propia del vertedero La Chureca, que durante casi un mes no permitieron el ingreso de camiones por esta situación.



“No puede haber un beneficio exclusivo para un plantel. Eso es injusto, o es para todos o no es para nadie. En estos momentos no vamos a continuar con las labores hasta que se nos de una respuesta”, expresó Manuel Abarca, secretario de actas de la Federación de Trabajadores de la Comuna de Managua (Fetracoma).



En el taller central se realiza la reparación de toda la maquinaria de la municipalidad, desde los módulos de recolección, hasta los volquetes y las cargadoras frontales. “Somos el engranaje de la Alcaldía de Managua”, dijo el sindicalista.





Otros planteles inconformes por parcialidad

Por su parte, el trabajador Norlan Ortega, además de criticar que los trabajadores del taller central recibieron un raquítico aumento del 10 por ciento el año pasado, aseguró saber que otros planteles también están inconformes por la parcialidad del incremento salarial, por lo cual también podrían tomar medidas de presión en los próximos días, para ser incluidos en la repartición de los 11 millones.



A las 11:30 de la mañana, los sindicalistas se reunieron con el vicealcalde Nery Orochena, quien les propuso revisar lo del incremento salarial del taller central hasta el viernes.



Leonel Galeano, representante de Fetracoma, dijo que el reclamo salarial no es político, sino un justo reclamo laboral que se viene realizando desde hace varios años.



“Luego de la reunión con el vicealcalde, nos reunimos con los trabajadores que decidieron mantener el paro de forma escalonada 3 horas diarias, hasta llegar al viernes y ver qué nos proponen”, dijo Galeano.