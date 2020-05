Respuestas de Eliseo Núñez Morales a ciberlectores

El invitados de está semana de la Sección Política, Eliseo Núñez Morales, contestó las inquietudes que enviaron los cibernautas.



Oscar

¿Qué alternativas tienen si Eduardo Montealegre es inhibido como candidato a Alcalde de Managua?



Si Eduardo es inhibido obviamente que el Movimiento Vamos con Eduardo lo tendrá que sustituir institucionalmente. Gente dentro del Movimiento hay (para sustituirlo), no te podría decir ahorita un nombre específico, pero tenemos una manera obviamente de hacer la sustitución.



Sin embargo, no creemos que eso vaya a pasar, el PLC tendría que dar sus votos para esto y el problema que tiene Arnoldo cuando intentó hablar por primera vez de la desaforación de Eduardo, es que hay temas como ese en que su bancada se le divide, entonces Arnoldo a preferido plegarse a posiciones que no le son agradables para que su bancada no se le vea dividida.



Juan Pablo



No creo que el actuar del señor Nuñez sea parte del cambio que necesita mi país.



Si no creen que uno es factor de cambio entonces que se metan ellos también (ciudadanos). Yo creo que la gente lo peor que puede hacer es pensar que algo está malo en un lugar y no tratar de componerlo.



Urgamo



¿Por qué ustedes como políticos nos ven a a los nicas que residimos en el exterior como ciudadanos de segunda clase? ¿Cuál es el miedo a que nos cedulemos en el exterior para poder votar?



Eso es totalmente falso, yo no sé porqué se sienten así, la verdad es que siempre ha habido un dilema en eso. Nosotros los liberales siempre hemos propugnado por el voto en el exterior y siempre ha habido obstáculos principalmente del Frente para esto.



Una de las discuciones más grandes es porqué nosotros no tenemos como país un sistema de apoyo para mantener el estatus legal de los nicaragüenses en el exterior. Es una discusión que está abierta, un gobierno que propugna por tener a sus ciudadanos fuera del país, es un gobierno que está diciendo “no quiero tener a esos ciudadanos dentro del país”.

Yo creo que deben de tener su cédula, es una mentira del Consejo Supremo Electoral al decir que eso no se puede (la cedulación). Cobrar veinte dólares por una cédula en el exterior es autosostenible, no habría problemas porque es bien difícil que no tenga esa cantidad alguien en los Estados Unidos e inclusoquienes paguen pueden finaciar a los que no pueden pagarla, por ejemplo la gente de Costa Rica.

El CSE es mentiroso al decir que no hay posibilidades presupuestarias para la cedulación en el exterior, sí las hay.



Isidro R.Zapata Zelaya



¿Por qué si nuestro pueblo es uno de los más pobres del continente Americano, tenemos diputados de lujo, con jugosos salarios, tremendas prestaciones sociales y hasta gasolina para quemar al barrio completo?



Con poca gasolina se quema un barrio completo. La realidad es que es la inequidad es un problema no sólo de cara a los funcionarios públicos de estos países, y en la medida en que un país salga de los parámetros en que está, incluso su empresa privada pagando versus a lo que está pagando al empresario privado, aquí van a pasar cosas…El nivel de ingresos tiene que estar homolagado incluso entre el Estado y la empresa privada para poder provocar una migración de un lado a otro.

Una vez que uno estuvo en el servicio público el empresario privado no está dispuesto a recibirlo porque tiene miedo a que todas las opiniones que vertió como funcionario público le afecten a su empresa.



