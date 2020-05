Impulsan desarrollo en el Golfo de Fonseca

Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua decidieron este miércoles, en la ciudad salvadoreña de La Unión, definir los proyectos de desarrollo del Golfo de Fonseca en áreas prioritarias como el turismo, el comercio y la seguridad.



"Este informe de avance de las comisiones contiene elementos para impulsar el desarrollo en este Golfo de Fonseca, que debe ser una zona de paz y de prosperidad", aseguró el presidente Daniel Ortega, para quien se trata de un "nuevo paso".



Trabajo fraterno



Ortega, junto a sus homólogos Antonio Saca (El Salvador) y Manuel Zelaya (Honduras), se reunieron en la base de la Fuerza Naval Salvadoreña en la ciudad portuaria de La Unión, a unos 185 kilómetros al este de San Salvador, en donde recibieron un informe de la comisión trinacional un "diagnóstico" de los planes de desarrollo en el golfo.



"Refrendamos nuestra decisión de trabajar en forma fraterna y conjunta en la búsqueda de acuerdos para alcanzar soluciones que favorezcan el desarrollo sostenible del Golfo de Fonseca", dijo una declaración que los tres presidentes rubricaron al término de su reunión.



Según el presidente salvadoreño, el informe de la comisión de trabajo conformada por delegados oficiales de los tres países establece pautas para el fomento del desarrollo del turismo sostenible mediante el impulso de planes que también benefician a los moradores de las tres naciones en las riberas del golfo.



Protección del medio ambiente



También pretenden asegurar la protección del medio ambiente en la zona, además de impulsar una mayor protección de las especies marinas costeras y terrestres y el fomento de una pesca artesanal ordenada.



El desarrollo de la zona del Golfo de Fonseca también pasará por impulsar proyectos portuarios y de infraestructura que sean "polos" para la mejora del comercio no sólo de El Salvador, Honduras y Nicaragua, sino también del resto de las naciones centroamericanas.



En este sentido, El Salvador ya ha construido casi el 75 por ciento del puerto de Cutuco, que aspira a convertirse en centro de distribución logístico en la región centroamericana.



Ortega también destacó el hecho de que el desarrollo del golfo también incluye un mejoramiento de las labores de seguridad en la zona, atacando flagelos como el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.



"El golfo de Fonseca no es sólo un área geográfica perteneciente a tres estados hermanos, sino que es un espacio vital habitado por hombres y mujeres trabajadores que no sólo piensan, sino que tienen necesidades; y como gobiernos estamos en la obligación de buscar soluciones a fin de que se desarrollen integralmente", sostuvo Saca.



El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo que los tres países "analizarán" el diagnóstico sobre las necesidades de desarrollo en el golfo, para ir "identificando" las prioritarias.



El Golfo de Fonseca, cuyas aguas comparten los tres países, ha sido escenario de tensiones políticas y conflictos, incluso armados, entre pescadores y guardacostas que se acusan mutuamente de incursiones ilegales en aguas juridiccionales para faenas de pesca o para su represión.