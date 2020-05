RAAN se enciende

La interrupción de sus servicios y el cierre de las diferentes instituciones del Estado y el aeropuerto obligaron ayer a la suspensión de las actividades escolares y universitarias en los municipios de Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka, donde grupos de manifestantes se han lanzado a las calles y están exigiendo a los magistrados del Consejo Supremo Electoral y a los diputados de la Asamblea Nacional, ratificar la resolución de las autoridades regionales de postergar las elecciones.



La contraparte



Mientras que por otro lado, manifestantes de la facción Yatama no sandinista del ALN, que reclaman por la celebración de las elecciones municipales, mantienen retenido un vehículo propiedad de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, y una camioneta del Instituto de Seguridad Social, como señal de presión para que los diputados de la Asamblea Nacional rechacen la resolución del Consejo Regional.



El comisionado Bayardo Rosales, segundo jefe de la Policía en esta ciudad, dijo que el incidente se dio en horas de la tarde, cuando el vehículo de ENEL circulaba y los manifestantes que se encontraban en la radio Veca, en el barrio Nueva Jerusalén, pensaron que les iban a cortar la energía y retuvieron el carro, y hasta horas de la noche se encontraban negociando su devolución.



Por su parte, el gobernador Reynaldo Francis se lamentó de la difícil situación que se vive en la región, “que está tomando un rumbo mucho más complejo, y temo que pasen cosas que tengamos que lamentar”.





Waspam igual que Bilwi

Una fuente que habló desde Waspam, vía telefónica, dijo que en ese municipio hay tres tranques en las tres salidas del pueblo, los que impiden la entrada y salida de personas y vehículos a la zona.



Hasta ayer, en el embarcadero de Waspam se encontraban 36 botes cargados con víveres del Programa Mundial de Alimentos, que se llevarían a las comunidades afectadas por el huracán.



En ese municipio se supo que las maniobras son dirigidas por el alcalde Cornelio Tebas y la concejal regional Juana Chow, quienes a través de la radioemisora de la alcaldía, están llamando a las comunidades a sumarse a la causa Yatama-FSLN.



Ex militares se separan



Ayer, en horas de la mañana, los ex militares de AMIR y Armingob, que se mantenían plantados con un tranque en la entrada principal de la ciudad, decidieron separarse de la ciudad para evitar confusiones, ya que se corrió el rumor de que ellos estaban manifestándose por las elecciones, lo que es falso, dijo Mauricio Sunsín.



“Nuestra lucha es para que se nos cumplan los acuerdos suscritos con el comandante Daniel Ortega en octubre de 2006”, dijo. Los ex militares decidieron mover el tranque unos 17 kilómetros al oeste de Puerto Cabezas, en el empalme de la carretera que va hacia Las Minas y Waspam.



Gobernador amenaza



El gobernador, quien se encontraba en una reunión, dijo que anoche analizarían la posibilidad de desalojar el aeropuerto, que mantenían cerrado, para que se reanuden los vuelos, considerando que la Asamblea Nacional estaba también paralizada. “Lo que queríamos era demostrarle a los diputados que si no apoyan nuestra resolución, vendrá algo aún más peor”, advirtió, aunque los yatamas no sandinistas afirman ser mayoría y no dejarán que se les prive el derecho de votar en noviembre de este año.



Delano Martin, de la administración del aeropuerto, dijo que a pesar de que la terminal aérea había sido desalojada, no se podía decir si los vuelos regresarían a la normalidad, considerando el peligro de que la terminal sea tomada ahora por la facción Yatama no sandinista del ALN.