Gero-ICI fantasma

Las oficinas de Gero Ibérica de Comercio Internacional S.L. (Gero-ICI) no existen en las dos direcciones postales que refiere en Madrid, España, tanto en su sitio web como en el registro mercantil. En internet señala un edificio del Paseo de La Castellana, y en su constitución como empresa, ubica sus instalaciones en Calle Serrano; pero en estos lugares no existe esta firma y nadie conoce a sus ejecutivos.



El edificio del Paseo de La Castellana 140, código postal 28046 de la capital española, se encuentra ubicado a orillas del estadio de Fútbol “Santiago Bernabéu”, el coloso que sirve de casa del Fútbol Club Real Madrid. Allí, en esa estructura, es donde, según el Registro Mercantil de España, se encuentran las oficinas de Gero Ibérica de Comercio Internacional S.L. (Gero-ICI), que también informa lo mismo en su sitio web, pero no existe en ninguna oficina.



END inspecciona



Colaboradores de EL NUEVO DIARIO en Madrid llegaron hasta ese lugar y confirmaron que la fachada está en obras, es decir, está siendo remodelada. Pero el edificio está en funcionamiento y no hay nada que tenga que ver con las referencias de Gero-ICI, la firma que pretendía contratar para la compra de repuestos el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, Ernesto Martínez Tiffer.



Nuestros colaboradores señalan que en la entrada del edificio se encuentra un directorio por plantas que informa de las oficinas, empresas y establecimientos que existen en el local, y que en el mismo no aparece Gero-ICI. Recorrieron dicho inmueble y consultaron a algunas personas, pero no encontraron absolutamente nada de lo referido.



Rogelio Blanco Díez, Consejero Delegado de Gero-ICI, quien suscribió el contrato con Martínez Tiffer, aseguró que tienen oficinas constituidas, 25 años de experiencia como intermediarios y que su trabajo es reconocido en América Latina. Sin embargo, en la medida que hemos avanzado con las investigaciones, cada una de esas afirmaciones se ha desvanecido.



De acuerdo al Registro Mercantil de España, Gero-ICI antes de ubicarse en esa dirección, al constituirse en diciembre de 2006 como comercializadora de textiles, estuvo ocupando oficinas en la Calle Serrano 139, adonde tampoco nadie los conoce.



Nuestros colaboradores se dirigieron también a esa dirección y allí se encontraron con un edificio de viviendas de lujo, en el barrio de El Viso, una colonia de alto lujo de la capital española. “No había ninguna referencia a Gero-ICI, aunque es legal tener domiciliada una empresa en una vivienda”, señaló uno de los informantes.



Impreciso y precios inflados



EL NUEVO DIARIO no sólo consultó el sitio de la compañía que Martínez Tiffer pretendía contratar, sino la lista de repuestos que pretendía adquirir. Desde Finlandia remitieron a los representantes en Centroamérica, y son los mismos que fueron recomendados por varias fuentes del sector energético de nuestro país.



Después de consultar esos precios y las condiciones de dos proveedores y fabricantes de materiales, equipos y repuestos para plantas generadoras de energía térmica, EL NUEVO DIARIO logró confirmar que Martínez Tiffer fue impreciso ante la Contraloría al presentar su cotización previa de todo lo que pretendía adquirir.



Los representantes y ejecutivos de venta de dos fábricas accedieron a evaluar la lista de repuestos que EL NUEVO DIARIO publicó el lunes pasado, con la condición de guardar sus identidades, “por una cuestión comercial”, dijeron, aunque son pocos los suplidores de este tipo de equipos en nuestro país.



Partieron con la premisa de que “jamás será más favorable comprarle a un intermediario que al mismo fabricante, sea cual sea el producto, siempre y cuando tengás un representante de fábrica en tu localidad, como en este caso”, advirtieron.



“El problema es que en esta lista de repuestos sólo hay montos totales. No hay un detalle exacto de cuántas unidades va a comprar de cada repuesto”, señaló uno de ellos, mientras determinaba los actuales precios que ellos ofrecen a las generadoras nacionales.



Algunos ejemplos



“Por ejemplo, en el caso de los Cestos del Ljungström, con ese precio que informa pareciera que va a comprar unas seis unidades de cestos, pues detalla más de 294 mil 525 dólares en total. Además, este tipo de equipos suponemos que los quiere para la tercera unidad de la Planta Managua, aunque habría que preguntarle”, agregó.



En el caso de los repuestos para las plantas de la marca Wärtsilä (búnker y diesel), ubicadas también en la Planta Managua, de la Generadora Eléctrica Central S.A. (Gecsa), otro consultado revisó la lista y refirió que, con casi dos millones de dólares que pretendía destinar, perfectamente puede comprar dos máquinas nuevas en lugar de varios repuestos.



“Se indica una compra total de más de un millón 915 mil dólares. Con este dinero puede poner en Managua dos plantas nuevas, pero cuidado es que quiere reparar y dejar como nuevas las tres unidades de la (Planta) Managua. Es que la lista es muy imprecisa y habría que consultarle los detalles”, señaló.



Lo mismo sucede con los más de dos millones 45 mil dólares que pretendía destinar para la compra de repuestos para los motores MTU, que es tecnología diesel instalada en las Plantas “Hugo Chávez”.



“Con ese dinero puede comprar dos motores nuevos y, además, suficiente material y equipo de reposición de otros tres motores en uso. Lo que pasa es que no te dice exactamente qué tipo de repuestos son”, insistió el representante de fábrica.



A nivel general, y asumiendo que Martínez Tiffer pretendía comprar una sola pieza tradicional de repuesto para cada planta, algo que no detalla en su lista, las fuentes estimaron que pueden ofrecer precios muy por debajo de lo indicado. “Hasta un 63 por ciento menos podría ser, pero en caso de que sólo se compre una pieza de reposición para cada planta”, indicaron.



Ellos recomendaron a las autoridades que se disponen a investigar este caso, que pidan la lista exacta de los repuestos requeridos, para poder ofrecer un detalle exacto. En este sentido, pidieron evaluar también las últimas compras realizadas por el Estado, pues siempre los intermediarios intervienen en una competencia desleal.



“No entiendo. Si era una compra de urgencia, por qué no le compró al fabricante, que le iba a ofrecer un precio mejor. Ese es el problema que tenemos, siempre se amarra con intermediarios, y eso encarece el producto. No se permite una competencia equitativa, leal, donde todos puedan poner sus cotizaciones sobre la mesa”, concluyó el consultado.



La otra fuente enfatizó en la tasa de interés prevista que se pretendía pactar, la que se fija en 5.95 por ciento, hasta ahora es imprecisa, pues Martínez Tiffer no detalla en el contrato si es anual o mensual. “Eso no nos lo permiten a nosotros los fabricantes, ya sea anual o mensual”, refirió.



Explicó que esa tasa es muy elevada y siempre los adquirentes del Estado las rechazan señalando que “no se puede firmar porque no está dentro del rango de tolerancia establecido por el Fondo Monetario Internacional”.



Otras instituciones del Estado aseguran que les han rechazado tasas mayores al cuatro por ciento en el pasado, argumentando que esa cifra no está en el rango permitido, pues pone en grave peligro la permanencia de Nicaragua en la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).



Morales Carazo: “ENEL tiene que explicar”



El vicepresidente Jaime Morales Carazo llamó a Martínez Tiffer a aclarar su relación con el escándalo de Gero-ICI, para evitar mayor perspicacia sobre posibles actos de corrupción bajo la administración del presidente Daniel Ortega.



“Yo creo que lo más importante es escuchar al ingeniero Ernesto Martínez Tiffer. Yo creo que es precipitado querer atribuirle calificaciones de diferentes índole, sin darle la oportunidad de escuchar cuál es la situación, porque a veces se magnifican las cosas o se distorsionan”, dijo Morales Carazo, quien urgió al funcionario aludido a dar una pronta respuesta.



Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega se ha desatendido del caso, pues ha aparecido públicamente hablando de la suspensión de las elecciones municipales en el Caribe Norte, de las obligaciones del Ejército de resguardar la soberanía, de la cadena de huracanes que nos afectarán este año, y de cómo Nicaragua podría aprovechar el incremento en los precios de los alimentos a nivel mundial para incrementar sus agroexportaciones.



Definitivamente, Gero-ICI es otra compañía de una docena que integran el grupo ligado a Mauricio Toledano Marqués, quien es hijo del presidente de la comunidad judía en España, y fue gerente del Fútbol Club Real Madrid.



Toledano ahora reside en Miami y las empresas con las que tiene vínculos se dedican casi exclusivamente a la importación y exportación hacia y desde América Latina, especialmente Nicaragua, Ecuador y Republica Dominicana.



Junto a Víctor Ruiz Rubio, Toledano constituyó Eurocafé y Eurocafé de Nicaragua, dedicadas al comercio al por mayor y a la intermediación en el comercio de productos diversos. Lo mismo hizo con la firma CCL Peninsular, que en los archivos del registro mercantil de España tiene como presidente a Ruiz Rubio y como consejero delegado a Toledano Marqués.



Este último ha representado a CCL en varias operaciones en República Dominicana, y en la actualidad, es presidente-administrador de otras seis compañías, entre ellas Riogersa; consejero-delegado de otras seis compañías, entre ellas Eurofinsa y Suministros y Equipamientos Médicos Vitaria; y ex presidente, ex administrador y ex consejero delegado de otras 11 compañías, entre ellas Europroperty, Iberopneus, Finnex, Justael, Aravaca 24, Eurocommodity, Proyectos Técnicos Integrales y Tiempo, Frecuencia y Electrónica.



Estos personajes en Nicaragua siempre aparecen ligados a los nombres de Alejandro Castillo Martínez y Ángel Fernández García.



En la sentencia número 12 del 28 de febrero del año 2000, emitida por la Sala de lo Penal de Managua de la Corte Suprema de Justicia, se informa que el doctor William Rivas Castillo compareció ante el Juzgado Único de Distrito de Ciudad Darío, y acusó a los señores Mauricio Toledano Marqués, Presidente de Eurocafé de Nicaragua, Sociedad Anónima; a Alejandro Castillo Martínez, Gerente General de la referida empresa, y a Ángel Fernández García, Director Financiero de la misma, por los delitos de estafa y defraudación cometidos en su perjuicio.



Ese fallo fue apelado por el defensor de los miembros de Eurocafé y el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa lo admitió. Posteriormente, las acciones pasaron a casación y los acusados fueron sobreseídos.



(Con la colaboración de José Adán Silva)