Bush y su clasificación de la tortura

Washington / EL PAÍS



El memorando, basado en los poderes extraordinarios del presidente en tiempos de guerra, se hace público ahora a petición de la Unión Americana por las Libertades Civiles, basándose en la Ley de Libertad Informativa

El Departamento de Justicia norteamericano autorizó al Pentágono en 2003 la utilización de ciertos métodos --podrían ser considerados tortura-- para interrogar a los detenidos de Al Qaeda en el marco de la guerra contra el terrorismo, según un informe desclasificado el martes. Como justificación se alegó que el presidente, George Bush, tenía en tiempos de guerra poderes plenipotenciarios para obviar las leyes federales e internacionales que prohíben la tortura.



La existencia del memorando que el Pentágono acaba ahora de revelar, a petición de la Unión Americana por las Libertades Civiles, basándose en la Ley de Libertad Informativa, era ya conocida, pero no así su contenido.





Presidencia imperial

El informe, de 81 páginas, fue redactado en su momento por John Yoo, número dos de la Oficina del Consejo Legal del Departamento de Justicia, y sin duda alguna reavivará el ya de por sí intenso debate sobre los límites legales a la tortura en la lucha contra el terrorismo. Para algunos expertos, cuya opinión fue recogida este miércoles por el diario The New York Times, el informe “es un monumento a la supremacía del Ejecutivo y a la presidencia imperial”.



Eugene Fidell, profesor de Yale y de la American University, también consideró que el documento “es el mapa del que se ha dotado el Pentágono para evitar juicios” por tortura. Fechado el 14 de marzo de 2003, el archivo desclasificado dibuja una justificación legal para que los interrogadores militares usen duras tácticas contra los detenidos de Al Qaeda y los talibán en el extranjero, siempre y cuando no torturen específicamente a los detenidos.



Entre las tácticas empleadas, que Yoo no consideraba torturas, se encontraba la privación del sueño o amenazar con perros a los detenidos, así como encapucharlos y mantenerlos en cuclillas durante tiempo indefinido. “Nuestra opinión deja claro que la tradicional ley internacional no constituye una ley federal y que el presidente es libre de hacer caso omiso según crea necesario”, indica el documento escrito por Yoo. El memorando blindaba de paso a los interrogadores de ser acusados en el futuro de haber practicado torturas.



En diciembre de 2003, nueve meses después de ser aprobado, el memorando fue revocado. Pero aun así, sus “razonamientos” sirvieron de base legal para el Departamento de Defensa a la hora de poner en práctica ciertos interrogatorios, justo cuando cientos de prisioneros eran encerrados en cárceles fantasmas en el extranjero provenientes de Afganistán y las fuerzas de EU ya habían invadido Irak.



Su retirada llegaba tarde, pues ya se había abonado el camino que creó el ambiente en el que se desarrollaron los abusos por personal militar estadounidense en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.