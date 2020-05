Monjitas esperaban a niñas miskitas

Madre Teresita Ortez, Directora del hogar “Siervas del Divino Rostro”, se mostró sorprendida y angustiada al saber que las más de 60 niñas misquitas de la comunidad de Sandy Bay, ya no vendrán a Managua. Lamentó que la llegada de las niñas fuera denunciada como secuestro de parte de funcionarios estatales de Bilwi, para suspender las elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte.



La religiosa relató que después del paso del huracán “Félix”, el pastor evangélico José Francisco Pérez Alvarado se presentó al hogar y pidió alojamiento para los niños huérfanos del Caribe. “Este señor nos habló de la pobreza y de las condiciones en que se encontraban, por eso nos dedicamos a trabajar en la llegada de las pequeñas”, expresó.



Lamentó que la falta de coordinación entre los funcionarios del Ministerio de la Familia de Puerto Cabezas y la sede central, provocara un malentendido, pues la procuradora de la Niñez, Norma Moreno, denunció el caso como secuestro y desarraigo de su cultura.



¿Cuál desarraigo de la cultura? ¿Acaso no somos todos hermanos nicaragüenses? Cuestionó la madre Teresita. Además, dijo que la orden “Siervas del Divino Rostro” se dedica al cuido de niños huérfanos desde su fundación, en 1985, en San Fernando, Nueva Segovia.



“Nacimos en tiempo de guerra, nuestro objetivo era cuidar a los niños huérfanos producto del conflicto bélico. Luego nos trasladamos a El Crucero, en 1993, y desde entonces hemos ayudado a una gran cantidad de niños, apoyándolos en sus estudios primarios, bachillerato, en incluso formación universitaria a través de becas”, relató.



Gobernador y comisionado piden información



La religiosa comentó que fue hasta después del escándalo que la llamó el gobernador del Consejo Regional Autónomo, Reynaldo Francis, pues quería saber la ubicación del orfanato, ya que según publicaciones en Managua, no existía el hogar del niño “Siervas del Divino Rostro”.



“También me llamó el comisionado Bayardo Rosales, segundo jefe de la Policía de Puerto Cabezas, quien solicitó documentos legales del hogar. Le envié por fax copia de nuestra personería jurídica, la reseña de nuestra fundación y los proyectos que hemos trabajado en pro de la niñez huérfana del país”, comentó.



La religiosa expresó que nunca actuó al margen de la ley, pues el hogar fue visitado por una funcionaria de MiFamilia, de nombre Marina, quien era el contacto en Puerto Cabezas. Le solicitó documentos legales de los niños, como partidas de nacimiento o fe de bautizo, además de la tarjeta de vacunas, y todo se hizo con el aval del Ministerio de la Familia de Bilwi.



Un hogar con muchas necesidades



La madre Teresita se emocionó mucho con la llegada de las niñas, pues a pesar de las necesidades que tienen, acondicionó espacio y camas para su comodidad. “Éste iba a ser su hogar temporal mientras se mejoraban las cosas por allá. Venían a prepararse y luego regresarían con sus familias”, dijo la religiosa.



Refirió que con los pocos recursos compró una arrocera, una incubadora, cocinas, tela para confeccionar ropa, pues pensó que los niños tendrían muchas necesidades. Además, dijo que con las niñas venían seis adultos que iban a ayudar al cuido de las pequeñas y a preservar su cultura indígena.



Además, se endeudó con 30 mil córdobas en medicinas, ya que los niños vendrían desnutridos, anémicos y con muchas otras necesidades.



No era secuestro



“No se trataba de ningún secuestro, las personas se organizaron para venir a Managua a pesar de las necesidades que tienen. No es que me las iban a regalar, lo que pretendíamos era formarlas académicamente. Me he dado cuenta de todo lo que están sufriendo los niños y creo que el error estuvo en que no se le comunicó a la ministra Rosa Adilia Vizcaya”, concluyó madre Teresita.