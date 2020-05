Adiós al estadio, ¿y a dónde irá el Salón de la Fama?

El desalojo de todas las oficinas del Estadio Nacional a partir del lunes siete de abril y la probable demolición del coloso, derribarán 60 años de historia deportiva de Nicaragua, pero también política, folklórica, religiosa y cultural.



Sobre su engramado y entre la redondez de sus paredes exteriores, los gobiernos de las últimas seis décadas han realizado grandes concentraciones, desde tomas de posesión hasta mítines memorables. También actuaron grandes circos como “El Festival de Berlín”, a finales de los años 50, y se realizaron memorables peleas, como aquella del tailandés Tcharchai Tchionoi con Eduardo “El Ratón” Mojica.



¿Y qué decir de la Primera Gran Feria Nacional Agropecuaria que montó Somoza García en 1955, o de la inolvidable presentación de la banda de Carlos Santana, en 1973, para cooperar con las víctimas del terremoto de 1972?

Además de los singulares concursos de bandas escolares en los meses de septiembre, el Estadio Nacional también ha albergado incontables concentraciones de sectas y religiones, y más recientemente, fue el escenario de la primera entrega pacífica del poder conquistado por una revolución armada, cuando el presidente Daniel Ortega colocó la banda presidencial sobre el pecho de su vencedora en las urnas, doña Violeta Barrios de Chamorro, en abril de 1990.



También alojó las oficinas de Tránsito del somocismo, vio a un guardia asesinar a un niño en una de las mallas, y toda una escuadra atacar con violencia a estudiantes que sacaron una manta en 1966, que decía: “¡Basta ya! ¡No más Somoza!”





Salón de la Fama a la intemperie

No les han notificado dónde será reubicada la oficina en la cual laboran, y tampoco conocen qué medidas de seguridad se tomarán para proteger el sitio que han forjado durante 15 años en el Estadio Nacional, donde se guarda la historia, trofeos, medallas y fotografías de las más de 180 figuras que comprenden el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense.



La única información directa que han recibido, señala la señora Mirna Valverde, Directora del Salón de la Fama, vino de parte del arquitecto Marlon Torres, Director del Instituto Nacional de Deportes (IND), quien les notificó que a partir del lunes siete de abril no podrán hacer uso de las instalaciones del Estadio Nacional, porque no presenta las condiciones mínimas para su seguridad.



“No sabemos qué pasará con el Salón de la Fama en sí, porque supuestamente nos ubicarán en una oficina en el IND, pero no es nada seguro, y sólo la oficina. Tampoco nos han dicho qué pasará con los objetos que posee el Salón, no sabemos qué medidas de seguridad se tomarán, porque no me respondieron cuando les pregunté sobre eso; lo que yo pienso es que si debemos irnos, lo haremos, pero vendremos una vez a la semana mientras lo permitan, a inventariar y limpiar el lugar”, afirmó la señora Valverde.





Deterioro inminente

La señora Valverde --cuya contextura y atuendo distan mucho de la imagen que se tiene de un deportista, pero que sin duda ha impuesto un récord a la constancia junto a su equipo de trabajo en la recopilación de información, fotografías e historia sobre los momentos de gloria internacional del deporte nicaragüense--- dice sentir pena de que una mala decisión termine con el trabajo de tantos años.



“Estas cosas que se encuentran aquí se han preservado por la limpieza y cuido que se les ha dado, se cuida hasta la temperatura, para que no se dañen, y ahora que nos trasladen... quién las cuidara, si no hay cuido, se destruirán, y lo peor es que hay objetos valiosos que no podemos correr el riesgo de perderlos”, afirmó la señora Valverde.





Una instalación para el Salón de la Fama

En una reunión de urgencia con la junta directiva y presidentes honorarios del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, la señora Valverde expuso la situación que atraviesan y solicitó al presidente honorario, Roberto Urroz, ingeniero de profesión, que elabore un proyecto para la construcción de un edificio.



“El ingeniero Urroz se mostró muy animado con la idea de crear una instalación exclusiva para el Salón de la Fama, y dijo que lo comunicaría a otros miembros de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, para que colaboraren con el proyecto, pues el director del IND incluso nos habló de la posibilidad de donar un terreno con escritura y todo del IND para el Salón de la Fama, y eso nos parece que sería lo ideal en un futuro cercano”, afirmó Valverde.



De acuerdo a la señora Valverde, si todo sale bien y el IND cumple su promesa de donar un terreno para el Salón de la Fama, el proyecto para la construcción de la infraestructura sería incluido como una solicitud en el Presupuesto General de la República del año 2009.





Once meses

También la directora del Salón de la Fama comentó que el IND lo único que informó es que a partir del lunes ya no debe haber nadie trabajando, pues ese día llegará un equipo de técnicos a hacer estudios al Estadio Nacional.



“A nosotros nos dijeron que este cierre del Estadio Nacional será por once meses, pero no dieron más explicaciones, no sabemos si lo demolerán, si lo remozarán, nada más”, dijo Valverde.





No nos compete

EL NUEVO DIARIO visitó el Instituto Nicaragüense de Cultura para conocer si esta entidad colaborará con el resguardo del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, tomando en cuenta que es patrimonio de todos los nicaragüenses, y la respuesta fue que el Salón es responsabilidad del IND, por tanto no es su competencia.



Mientras que en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, supuesto promotor del cierre, nos señalaron que no había nadie que pudiese informar al respecto.





¿Despidiendo al rey?

La noticia que el Estadio Nacional cerrará sus puertas al público, ha corrido como pólvora y son muchas las personas que están visitando el lugar.



“Jamás habíamos recibido tantas visitas, las personas han venido a tomarse fotografías aquí, a visitar el Salón de la Fama, y siempre que comienzan a hablar, rememoran su primera visita aquí, con quién vinieron, y muchas anécdotas, sin duda, el Estadio Nacional ha sido un referente histórico-social de los nicaragüenses”, afirmó la señora Mirna Valverde.



Y es que el Estadio Nacional para algunos es una especie de rey, comentaron los guardas del lugar, pues cuando Managua cayó abatida por el terremoto, el estadio permaneció en pie.



“En este estadio se ha vivido de todo, emociones en las finales, conciertos, tensión en el traspaso presidencial de doña Violeta, ha sido centro de cómputo de las elecciones, centro de acopio para ayuda cuando el país se ha visto afectado por desastres, sin duda es un rey y la gente viene a despedirlo, nos piden permiso y entran”, concluyó.







Algunos datos sobre el Estadio Nacional

El Estadio Nacional fue inaugurado el 20 de noviembre de 1948.



Fue erigido por la firma Cardenal Lacayo & Fiallos a un costo de cuatro millones de córdobas.



Ochocientos cincuenta hombres trabajaron en su construcción.



Durante más de cuatro años se buscó un sitio ideal para ubicarlo.



En un primer momento, el proyecto establecía no sólo la construcción del estadio, sino también una piscina olímpica, pista de atletismo, jardines, plazas, parques y avenidas internas, pero el presupuesto era muy alto, por lo cual se decidió no ser tan ambicioso.



Las luces del Estadio se inauguraron en 1957, durante la visita del equipo de Estrellas de Emilio Cabrera.



El Estadio Nacional en su historia ha tenido tres nombres: Estadio “General Somoza”, Estadio “Rigoberto López Pérez” y Estadio Nacional “Denis Martínez”.



Se han celebrado cuatro campeonatos mundiales, en 1948, 1959, 1972 y 1974.