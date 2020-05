Flexibilidad sí, pero bajo estricto control

El vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, se expresó a favor de una flexibilización de la veda de construcción en la Cuenca Sur de Managua, pero bajo un estricto control de las autoridades municipales y ambientales, para evitar que la edificación de casas amenace el suministro de agua a los habitantes de la capital.



Esta semana los empresarios asociados a la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) revelaron un informe donde reconocen amenazas de daños económicos hasta por 292 millones de dólares en varios proyectos urbanísticos ubicados en la zona de prohibición.



Además, calcularon desempleo para 25 mil personas vinculadas al desarrollo urbanístico, y propusieron una medida urgente de flexibilización de las medidas de veda tomadas por la Alcaldía de Managua y otras de las periferias.



Antes de aceptar que debe darse otra oportunidad a los empresarios responsables, Morales Carazo fustigó la lenidad con que algunos de éstos venían actuando en sus proyectos.





Lo que les ronca...



“Han venido haciendo ‘lo que les ronca el tarro’, casi construyen donde quieren, hacen lo que les da la gana, no hay planes ni medidas, y eso coloca en grave riesgo de peligrosidad la salud de la población”, dijo el Vicepresidente.



“Estoy de acuerdo en flexibilizar las medidas de control, estoy de acuerdo, pero no hay dudas, hay una Ley de Delitos Ambientales que dice que no se puede construir en zonas protegidas, y cómo se va a tolerar que pongan en riesgo de contaminación las zonas de agua construyendo pozas sépticas cerca de los pozos, hay urbanizaciones que a veces no cumplen los requisitos y se van ‘a la zumba marumba’”, expresó.



No obstante, a las empresas que han cumplido a cabalidad sus medidas de construcción y tratamiento de aguas negras, debe revisársele la veda, opinó Morales Carazo.



La veda decretada por cinco alcaldías de Managua y sus municipios, que prohibió la construcción de viviendas en una amplia zona de la Cuenca Sur, estaría afectando una inversión de más de 290 millones de dólares del sector de la construcción, según datos de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua.



Un resumen ejecutivo de la privada organización de empresas urbanizadoras señala que tras el decreto firmado en febrero pasado por las alcaldías de Managua, Ticuantepe, El Crucero, Nindirí y La Concepción, más de 25 urbanizaciones con inversiones conjuntas de 154.4 millones de dólares, presentan dificultades económicas debido a la veda.





Miles de viviendas afectadas

La prohibición de no realizar construcciones en un área de 58 kilómetros cuadrados en la parte sur de Managua, fue respaldada por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio del Ambiente, bajo el argumento de que las construcciones no cumplen con medidas de seguridad para el tratamiento de aguas residuales, y amenazan con contaminar las principales fuentes de abastecimiento de agua de la capital y sus municipios.



Según el informe de Cadur, las urbanizaciones afectadas en un área de 8,500 manzanas de tierra, equivalen a 3,606 viviendas.



“Además de las urbanizaciones directamente afectadas, hay un gran número de urbanizaciones que están adyacentes y, según informó Enacal, también se considerarán zonas de alto riesgo; éstas representan una inversión de aproximadamente 92 millones de dólares, lo que representa un aproximado de 2,411 viviendas”, reza el informe.



También, dice el documento, el impacto al desempleo sería de 20,000 a 25,000 fuentes de trabajos directos e indirectos dentro de los proyectos en la zona de veda, más otros 12,500 puestos en los proyectos habitacionales adyacentes, según los cálculos de Cadur.





Veda no detiene construcciones

A la fecha algunas urbanizaciones siguen construyendo y ofertando sus casas en la zona prohibida.



La veda de la construcción la respaldan principalmente el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, y la presidenta ejecutiva de Enacal, Ruth Selma Herrera.



Según el argumento de las autoridades, las empresas constructoras no estaban respetando las normas de construcciones, estaban vertiendo las aguas servidas sobre pozos de agua subterránea, estaban saturando los suelos de residuos de concreto y otros materiales contaminantes, además de obviar las medidas de seguridad para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.