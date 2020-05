“No me defienda, compadre”

A pesar de los graves y numerosos señalamientos por el otorgamiento sin control de títulos universitarios a ciudadanos italianos que jamás ingresaron al país, y que ni siquiera dominan el idioma español, la Universidad Paulo Freire (UPF) fue respaldada en un acto sin precedentes por autoridades que supuestamente trabajan en función de la calidad educativa.



Orlando Mayorga, Presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación (CNEA), y Adán Bermúdez, Presidente del Consejo Superior de las Universidades Privadas (Cosup), sostuvieron que la UPF actuó con transparencia en la emisión de más de 50 títulos de diferentes carreras.



Irónicamente, esta posición a favor de la cuestionada universidad se dio durante la firma de una declaración conjunta “para el mejoramiento de la calidad académica en los centros de estudios superiores”.



Según la convocatoria a dicho acto, en éste se conformarían las mesas de trabajo destinadas a dar seguimiento a los temas jurídicos y académicos, entre otros, vinculados a la educación superior.





Vicepresidente: “Títulos con una gran nubosidad”



Sin embargo, durante el mismo acto, el vicepresidente Jaime Morales Carazo expresó su preocupación por las irregularidades reveladas por este periódico alrededor del caso UPF, y que de hecho sirvieron como punta de lanza para dar a conocer otros casos de descontrol en dichos centros de estudio, amparados en los vacíos de la Ley de Autonomía Universitaria.



Morales Carazo afirmó que estas mesas de autoevaluación tienen que depurarse buscando el principal objetivo, que es la excelencia. “Hay abusos y hay quienes cometen ilícitos, incluso emitiendo títulos con una gran nubosidad, eso desgraciadamente existe y tendrán que depurarlo las universidades, donde algunas son buenas y otras deficientes”, expresó el Vicepresidente de la República.



El funcionario admitió que todavía queda mucho “terreno por arar” para lograr los mayores estándares de formación profesional y educativa en todos los niveles.





Títulos a riesgo

El presidente del CNEA, Orlando Mayorga, se refirió al caso de la UPF, y dijo que esta institución emitió una resolución sobre la emisión de los títulos de este centro de estudios superiores. Argumentó que en base a la Ley 89, Ley de Autonomía Universitaria, las universidades tienen la facultad de establecer convenios, programas y reconocimientos de título a nivel nacional e internacional.



Al cuestionar que la Yorker International University no está reconocida como institución académica por el gobierno italiano, Mayorga respondió que “la legalidad de las instituciones va sobre el riesgo de las universidades con las que se establece el convenio”.



Por su parte, el presidente del Cosup, Adán Bermúdez, afirmó que el rector de la UPF expuso la situación ante esta institución académica, y ellos quedaron satisfechos con la explicación. Legalmente hizo lo correcto, y quien piensa que no, allí están los documentos y están las leyes para poder acusar, dijo.



El rector de la UPF, Adrián Meza, no quiso comentar sobre la situación de su universidad, y dijo que todo había sido expuesto en un campo pagado.