De los Cenis, por qué paga y cómo va la renegociación

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, sostuvo ayer que pagarán lo que corresponde a los tenedores de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) mientras en dichos títulos no exista una orden para no pagarse.



Rosales asistió en carácter de invitado a una reunión con los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer cerraron las consultas con los diferentes funcionarios que de una u otra forma tienen que ver con el caso.



La posición es que Nicaragua reconoce como títulos sólidos los certificados que emite, porque de lo contrario nadie creería en esos documentos, dijo Rosales.



Recordó que el artículo 18 de la Ley General de Títulos Valores establece que no tiene efecto ningún embargo, secuestro, prenda o cualquier afectación a un título valor si no se produce en el título mismo.



“Si hay una orden de suspensión de pago debe decirlo en el título, pero como no han presentado títulos que digan que no deben pagarse, tengo que pagar”, explicó Rosales, tras hacer la salvedad de que existen las vías legales y los procedimientos establecidos para conseguir ese fin.



Vale recordar que el juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, ordenó meses atrás al Presidente del BCN y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, que suspendieran el pago de los Cenis a los banqueros a petición del fiscal especial Armando Juárez.



La Fiscalía pidió que la suspensión del pago de los Cenis se mantenga mientras concluye la investigación que realiza para determinar si existen méritos para acusar. Esta semana la fiscal General Adjunta, Ana Julia Guido, anunció que existen suficientes pruebas para acusar a ex miembros del Consejo Directivo del BCN y a personas particulares.





Rosales desconoce esa orden

Rosales no reconoce la orden del juez Arias, por considerar que no se ha hecho de acuerdo a lo establecido en la ley. Ayer afirmó que como Presidente del BCN debe ajustarse a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Títulos Valores.



De la explicación de Rosales se puede deducir que Arias tendría que completar su orden judicial requiriendo a los tenedores de los títulos los documentos para ponerles que no se paguen.



La Fiscalía se ha quejado porque Rosales y Guevara no han cumplido con la orden judicial de Arias, pero Rosales sostuvo que mientras no se haga de conformidad a lo establecido en la ley, mantendrá el calendario de pago.



Rosales explicó que el próximo 15 de abril pagarán 20 millones de dólares por los Cenis, y en el segundo semestre 28 millones, porque los miembros del Consejo Directivo del BCN no han querido aprobar una negociación que permitiría pagar sólo cinco millones de dólares este año.





Temen renegociación

Los miembros del Consejo, indicó Rosales, aducen que no firman la renegociación porque no quieren ser llevados a los tribunales, como ha sucedido con otros miembros de consejos anteriores por efectuar renegociaciones.



No obstante, indicó que antes del 15 de abril someterán nuevamente al Consejo la negociación, para ver si la aprueba antes de proceder al pago, o tal vez, antes de esa fecha la Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre los recursos de amparo que tiene pendientes de sentencia.



Según Rosales, los magistrados de la Sala Constitucional fueron receptivos a los planteamientos y a los argumentos basados en la Ley de Títulos Valores. Detalló que durante la reunión no expresó si la emisión de los Cenis fue legal o no, puesto que no tiene por qué emitir criterios al respecto.