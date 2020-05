Ejército reconoce aumento de violencia

El Ejército de Nicaragua reconoció un aumento de la violencia en la ejecución de delitos comunes en el país, pero rechazó que exista un aumento de la actividad delictiva, tal y como lo señaló un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos la semana pasada.



El general Omar Halleslevens, jefe del Ejército de Nicaragua, dijo no haber leído el citado informe de las autoridades norteamericanas, pero aseguró que sobre la base de las estadísticas de la Policía Nacional y los informes de inteligencia del Ejército, la cantidad de delitos no ha tenido un crecimiento significativo, y Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica.





Más percepción que realidad

“Según lo que yo conozco, emanado por la Policía Nacional, que es la autoridad competente, no ha habido un aumento significativo en los últimos años (de la violencia)”, dijo inicialmente el jefe militar.



Sin embargo, sobre la percepción ciudadana de mayor inseguridad social, Halleslevens dijo que ésta podría basarse en un aumento de la violencia con que se ejecutan los delitos comunes.



“Yo creo que hay en la ciudadanía una percepción de un aumento en la actividad delictiva, y creo también, por las informaciones que nos llevan, que hay un aumento en la ejecución violenta de los delitos en Nicaragua”, reconoció el jefe militar.



“Ese aumento en la violencia hace que haya un mayor crecimiento de percepción como que hay más delito, pero si vamos a las estadísticas de los órganos competentes, hay un crecimiento más o menos de la actividad delictiva, muy pequeño”, calculó Halleslevens.