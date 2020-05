Se arrepiente y ahora acusa a END

En un intento por deslindar responsabilidades, la procuradora de la Niñez, Norma Moreno, acusó a EL NUEVO DIARIO de tergiversar sus declaraciones, pues afirmó que nunca habló de secuestro y manipulación partidaria en el traslado de 60 niñas de la comunidad de Sandy Bay. La emoción y la exaltación en pro de la defensa de los derechos de la niñez hicieron olvidar a la funcionaria su discurso brindado el lunes en contra de su partido político.



Sin embargo, en la invitación que realizara con carácter de urgencia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humano (PDDH), a través de su procuradora Especial de la Niñez y Adolescencia, se lee textualmente: “Cobertura de prensa a una denuncia contra la Alcaldesa, el Gobernador y la Policía de Puerto Cabezas, por secuestrar a más de 80 niños de Sandy Bay, en su mayoría niñas de 3 a 18 años”.





Creyó que autoridades eran liberales



Durante la rueda de prensa dijo: “Tenemos conocimiento que se trata de una manipulación burda, política-partidaria, que eso es totalmente gravísimo. En nuestro país no pueden darse situaciones como ésta”.



Minutos más tarde expresó: “Queremos hacer un llamado a todas las instancias institucionales, como a los gobiernos regionales, a que no caigan en manipulaciones, que no caigan en violación a los derechos utilizando o manipulando los derechos de la niñez y la adolescencia para fines políticos-partidarios en el contexto eleccionario que se nos avecina”.



Al cuestionamiento que hicieran diversos periodistas sobre qué partido estaba realizando esta manipulación política, la Procuradora de la Niñez respondió que “es del partido político del gobernador de Puerto Cabezas, señor Reynaldo Francis y la señora Elizabeth Henríquez, alcaldesa de Puerto Cabezas. Es supuestamente del Partido Liberal, pero no sé cuál de los dos, Alianza o PLC, pero es del Partido Liberal. Supuestamente lo que quieren hacer ver, es solicitar al Consejo Supremo Electoral la suspensión de las elecciones en Puerto Cabezas, y pretenden con los niños y niñas hacer creer que deben ser trasladados, pues allá no hay educación, se está violentando el derecho a la salud y otra serie de derechos humanos”.





Recomendó figura de secuestro



Además, dijo que se comunicó con Odeth Leytón, que es la responsable contra los delitos de la niñez y la adolescencia, “para que proceda a acusar a quien se tenga que acusar, con las figuras jurídicas que sean, secuestro, y por eso el Ministerio Público ya tiene la denuncia, que la presentó la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia de Puerto Cabezas, pues esa fue mi recomendación”.





Lo que dice ahora



Moreno aduce que “cuando se está iniciando un proceso investigativo no es común que emitamos conclusiones previas, sobre todo cuando no es ni siquiera de mi total competencia el referido caso de la denuncia, investigación y resolución de este caso”. Expresó que esto le competía al procurador Especial de Pueblos Indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Norte, José Antonio Barrientos.



Afirmó que su intervención se centró en coadyuvar y evitar que dicho traslado se hiciera efectivo. Además, recomendó a EL NUEVO DIARIO “no realizar notas extensivas a mis declaraciones ni tergiversar las mismas”.



El lector puede escuchar el audio de la conferencia que brindó la procuradora de la Niñez, Norma Moreno, el pasado primero de abril, en el portal digital elnuevodiario.com.