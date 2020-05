“Una ventana para aborto terapéutico”

Organizaciones que velan por los derechos humanos de las mujeres, consideraron positivo que el señor Paavo Väyrynen, Ministro de Cooperación y Comercio Exterior de Finlandia, se pronunciara sobre lo estricto de las leyes nicaragüenses en cuanto a la penalización del aborto terapéutico, pues podría ser una ventana para que el tema pueda volver a ponerse en la agenda nacional.



Ruth Marina Matamoros, coordinadora de la oficina de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), dijo que a pesar de los esfuerzos nacionales por la despenalización del aborto terapéutico, hasta el momento el gobierno sigue teniendo oídos sordos.





Una ventana a poner el tema en agenda

“Por eso sentimos que sus declaraciones son una ventana de oportunidad para que nuevamente se ponga el tema en agenda nacional, es el apoyo abierto de instancias internacionales por el respeto de los derechos humanos de las mujeres, y un llamado al gobierno nicaragüense a tomar en cuenta la voz de la población”, dijo.



Matamoros aseguró que el año pasado se registraron 87 muertes maternas, incluidas los casos de niñas y mujeres que pudieron haberse salvado con la atención idónea en el momento oportuno.



“Al prohibir el aborto terapéutico también se prohibió salvar la vida de una mujer. Consideramos que de esta manera se legalizó la pena de muerte para toda mujer que sufra un embarazo complicado”, precisó.



“Sabemos que estas instancias del exterior no pueden decidir por la legislación en Nicaragua, pero al darnos su apoyo nos fortalece e insta a continuar en la lucha por nuestros derechos como mujeres, esto a pesar de que hasta hablar del aborto terapéutico es un delito, tal como lo experimentan nueve mujeres pertenecientes al RMCV”, expresó la coordinadora de la Red.





Otros países se unen al clamor

Por otra parte, Matamoros indicó que no sólo representantes de Finlandia se han pronunciado, considerando la penalización del aborto como un retroceso en los derechos de las mujeres, “también en una reunión de la Comisión Europea, la diputada Renata Zelwer nos dijo que promovería, junto a otros diputados de esa organización, la realización de una carta de apoyo a las mujeres nicaragüenses”.



Juana Jiménez, una de las coordinadoras del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, asegura que hay una serie de cartas de instancias internacionales, entre éstas la Organización de Naciones Unidas, que han recomendado a nuestro gobierno que despenalice el aborto terapéutico.



“Son cartas que el gobierno y los representantes del Frente Sandinista se guardan y no están interesados en darlas a conocer. Una de éstas es la firmada por 35 diputados miembros del Parlamento Europeo y fechada el ocho de marzo, donde mencionan su honda preocupación por los cambios en las leyes nicaragüenses y su insistencia en la posibilidad de invertir la prohibición del aborto terapéutico”, añadió.



Tal situación ubica a Nicaragua entre los países violadores de los derechos humanos, y Jiménez señala al partido sandinista como uno de los principales responsables de la aprobación de la penalización del aborto terapéutico. Algo que grupos religiosos venían exigiendo desde hace mucho sin éxito, hasta que la bancada sandinista dio su apoyo por razones políticas.



“Las declaraciones del señor Väyrynen y las consideraciones de otros países reflejan que nuestra lucha por el aborto terapéutico es justa. No se puede considerar intervencionismo, sino un llamado a Nicaragua para que cumpla con sus compromisos internacionales suscritos, en los que se compromete a respetar los derechos humanos”, expresó Jiménez.