Con suerte Dean sólo nos dejará lluvias

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales (Sinapred) declaró ayer alerta verde en el territorio nacional ante las lluvias que podría generar el huracán Dean en su paso por el Caribe.



Dean continuaba ayer su rumbo hacia el oeste en dirección a la Península de Yucatán, México, y tal como esperaba el Centro Nacional de Huracanes (CNH) alcanzó anoche la categoría 5, con vientos que habían superado los 250 kilómetros por hora lo que lo convierte en un ciclón “potencialmente catastrófico”, advirtió ayer el CNH.



De acuerdo con un comunicado del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Dean se ubicaba ayer por la tarde a 378 kilómetros al noroeste de Cabo Gracias a Dios y se desplazaba a 32 kilómetros por hora con vientos de 240 kilómetros por hora.



Desde el pasado viernes, el Ineter está anunciando lluvias por efectos indirectos del fenómeno, pero hasta ayer el clima se mantenía estable con sol en horas de la mañana y nublados durante la tarde.



El Ineter informó que se mantienen las probabilidades altas de ocurrencia de precipitaciones de moderadas a ocasionalmente fuertes en la Región del Pacífico y norte del país, y con menor intensidad en las otras regiones del territorio nacional.



José Luis Pérez, director de preparación para la respuesta del Sinapred, dijo ayer a EL NUEVO DIARIO que la alerta rige para el Caribe Norte y Sur y la zona del norte, sur y centro del país.



“Éstas son las áreas identificadas como zonas críticas para inundaciones y deslizamientos”, indicó Pérez.



Agregó que aunque no habrá efectos directos sobre el territorio nacional, Dean provocará intensas lluvias que podrían derivar en inundaciones y deslizamientos en varias partes del país.



La alerta verde --vigente desde la madrugada de ayer-- continuará en dependencia de la evolución del fenómeno, y quedará sin efecto cuando ya no represente ninguna amenaza para Nicaragua, explicó el funcionario.



El Ineter reiteró que Dean es extremadamente peligroso, y es muy probable que alcance la categoría cinco antes de llegar a Belice.



RAAN activa CODE

El Centro de Operaciones de Emergencia (CODE) fue activado en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), mientras el Comité de Emergencia continuaba monitoreando el movimiento de Dean y las condiciones meteorológicas en la región.



Los comités municipales fueron orientados a tomar medidas de acuerdo a posibles afectaciones en sus territorios.



Los zarpes continuaban suspendidos y se estaba instando a las embarcaciones que regresaran a la costa mientras los empresarios de las líneas aéreas decidieron ayer por la tarde no suspender los vuelos.



Mined prepara albergues

El Ministerio de Educación giró una serie de instrucciones a los delegados departamentales de varias zonas del país para prepararse ante una eventual afectación climática por efectos del paso del huracán Dean.



Miguel de Castilla, titular de esa institución, anunció que giró instrucciones a los delegados de los departamentos de Managua, León, Chinandega, Nueva Segovia, Carazo, Rivas y las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, para que se integraran a los comités del Sinapred de cada región.



(Con la colaboración de Fermín Löpez y José Adán Silva).