Nuevos "tranques" en La Chureca

Los churequeros iniciaron hoy nuevamente tranques en la entrada del basurero municipal La Chureca, porque el vicealcalde Nery Orochena no se presentó a firmar los acuerdos para que los operarios no recolecten los desechos de valor que se encuentren entre la basura.



Al menos 70 personas mantienen cerrada la entrada de la Chureca. Hasta el momento ningún delegado de la Alcaldía se ha presentado al basurero municipal de Managua y los teléfonos de los funcionarios municipales no son contestados.



El mes pasado, unos mil 600 trabajadores informales de La Chureca cerraron durante casi 30 días los portones del vertedero municipal, exigiendo que los obreros de la Alcaldía no recolectaran los desechos de valor que ellos extraen entre la basura para vender a acopiadores de productos reciclables.



El Concejo de Managua aprobó una partida anual de 11 millones de córdobas, que servirán para incrementar el salario de los operarios de las recolectoras.