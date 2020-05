CSJ "cocina" fallo de Cenis

El Presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales dijo que antes del 15 de abril podrían pronunciarse en torno a la petición de la Fiscalía y la Contraloría General de la República para que se suspenda el pago de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



La sentencia definitiva de los Recursos de Amparo no puede estar antes del 15, pero la petición concreta sobre la suspensión podría ser tema de conversación dentro de la sala y sacarlo antes de esa fecha, dijo Rosales.



Un día antes, el Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Antenor Rosales dijo que se mantiene la decisión de pagar los Cenis, mientras los títulos no tengan una orden en el documento que diga “no pagar”.



Informó que el 15 de abril pagarán 20 millones de dólares por los Cenis, porque el Consejo Directivo del BCN, no autorizó una negociación que permitiría pagar solo cinco millones en todo el año.